Fiyatı 618 TL daha düştü! Tommy Hilfiger montta bugüne özel indirim

Mevsim geçişlerinde ne giyeceğine karar veremeyenler için mevsimlik montlar gerçekten de çok kurtarıcı parçalar! Fazla kalın olmayan yapısıyla terletmeden korurken rüzgar ve hafif yağışlara karşı etkili bir kalkan görevi gören bu montları ister spor isterseniz de klasik kombinlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gardırobunuza kaliteli bir parça eklemek ve sonbahar stilinizi bir üst seviyeye taşımak için indirimi sadece bugün geçerli olan Tommy Hilfiger montu kaçırmayın!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markalar burada!

Tommy Hilfiger indirimlerinin tamamını görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak için buradan üye olabilirsiniz.

Mevsim geçişlerinin vazgeçilmezi: Tommy Jeans TJM Essential Padded Puffer Mont

Rüzgar geçirmez yapısı, ısı yalıtımı sağlayan dolgulu kapitone astarı ve suya dayanıklı yüzeyiyle Tommy Jeans Mont, soğuk havalarda maksimum koruma sunuyor. Hem serin bahar akşamlarında hem de soğuk kış günlerinde konforlu bir kullanım sağlayan bu mont, hafif yapısı ve modern tasarımıyla şehir stilinizin vazgeçilmezi olmaya aday. Lastikli manşetleri ve etek ucu sayesinde soğuğu içeri almazken relaxed fit kesimiyle de sweatshirt ve kazak gibi kıyafetlerin üzerine rahatça giyebilirsiniz. Siz de bu sezon sıcak kalırken tarz görünmek istiyorsanız elinizi çabuk tutun deriz!

Kullanıcılar ne diyor?

"Güzel tam kalıp. Boyu kısa da değil uzun da değil tam olması gerektiği gibi. Çok ince değil, dolgulu bir ceket mevsimlik giyilebilir. Fiyatını hak eden bir ürün."

"Güzel bir giysi, daha ince olacağını düşünmüştüm (mevsim geçişlerinde) ama şimdi kış için de uygun. Kalitesi mükemmel."

Bu içerik 15 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.