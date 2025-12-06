Yer: İstanbul Erkek Lisesi! Yatakhaneyi 'muşta' ve 'bıçakla' basıp 7 öğrenciye kabusu yaşattılar

Türkiye'nin en önde gelen lisesi olan İstanbul Erkek Lisesi'nde 'kız meselesi' yüzünden büyük bir kavga yaşandı. 24 Kasım'da LGS şampiyonu 7 erkek öğrencinin feci şekilde darp edildiği kavgada, muşta ve bıçak sallandığı, bir öğrencinin ise kulak zarının patladığı ortaya çıktı.

DARP RAPORU ALDILAR

Kendilerine ait Whatsapp grubunda okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yaptıkları konuşmalar gerekçe gösterilerek 11. sınıf öğrencileri tarafından yatakhanede dövülen 9. sınıf öğrencilerinin velileri darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YATAKHANEYİ BASTILAR

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Erkek Lisesi 9. sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A. Whatsapp'ta kurdukları bir grupta okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Öğrencilerin yazışmaları gruptaki başka bir öğrenci tarafından kız öğrencilerin gruplarına gönderildi. Yazışmaları gören kız öğrenciler, durumu 11. sınıf öğrencilerine bildirdi.

sınıf öğrencilerinin kendi aralarında yaptıkları Whatsapp yazışmalarını bahane eden 11. sınıf öğrencileri ise 24 Kasım günü akşam saat 20.00 sularında yazışmaları yapan öğrencilerin okul kampüsü içerisinde kaldıkları yatakhaneyi bastı. 10 kişi oldukları belirtilen 11. sınıf öğrencileri, 9. sınıfa giden 7 öğrenciyi zorla yurttaki sinema odasına götürdü.

MUŞTA VE BIÇAK GÖSTERİLDİ

Sözlü tartışmanın fiziki müdahaleye dönüştüğü kavgada, 9. sınıf öğrencilerine muşta ve bıçak gösterildiği iddia edildi. 7 öğrenci sinema odasında feci şekilde darp edildi. Bazı öğrencilerin yüzüne sayısız tokat atıldı, bazılarının ise kafası duvara sürtüldü. Öğrencilerden E.E.A.'nın, yüzüne aldığı darbeler nedeniyle kulak zarı patladı. Boğazı sıkılan E.A.'nın ise vücudunda kızarıklıklar oluştu.

Hızını alamayan 11. sınıf öğrencileri, feci şekilde darp ettiği öğrencileri okulun yakınlarında bulunan bir kafeye götürdü. Burada, darp ettikleri 9. sınıf öğrencilerinin üzerini arayarak öğrencilerin telefon ve tabletlerine rızaları olmadan el koydular. Olayın şokunu üzerinden atamayan öğrenciler, ailelerine haber verdi.

Çocuklarını hastaneye götüren veliler darp raporu alarak olaydan sorumlu öğrenciler hakkında savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Bazı veliler çocuklarının nakillerini başka illere aldı. Olaya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın adli, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ise idari soruşturma başlattığı öğrenildi.