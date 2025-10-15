Ev Yaşam Ev Yaşam
Tommy Hilfiger Impact Intense günün fırsat ürünü oldu
Tommy Hilfiger Impact Intense günün fırsat ürünü oldu

Tuğçe Gülçiçek
Bazı kokular bir odaya girdiğinizde sizden önce varlığınızı hissettirir. Sessiz ama güçlü bir etki bırakır, kelimelere gerek kalmadan karakterinizi anlatır. Tommy Hilfiger Impact Intense EDP, tam da bu etkiyi yaratmak için tasarlandı. Gün boyu kalıcılığıyla hem zarif hem iddialı bir duruş sergileyen parfüm, özgüveniyle fark yaratmak isteyen erkeklerin imza kokusu olacak. Üstelik şu anda indirimde. İşte detaylar...

Her hedefin arkasında kararlılık, her başarının ardında güçlü bir iz vardır. Tommy Hilfiger Impact Intense EDP, bu izleri kokusuyla taşıyan, etkileyici ve cesur erkekler için tasarlandı. Her sıktığınızda yeni bir başlangıcın enerjisini hissettirecek türden. Derin ambersi dokusu ve odunsu sıcaklığıyla özgüveni yansıtan parfüm, şimdi indirimle satışta! Ürün hakkında detaylar şu şekilde...

Tommy Hilfiger Impact Intense EDP 50 ml Erkek Parfümü

Tommy Hilfiger Impact Intense günün fırsat ürünü oldu 1

Tommy Hilfiger Impact Intense EDP, başarıya giden yolda cesaretiyle öne çıkan erkekler için tasarlanmış güçlü ve karakterli bir koku. Zengin ambersi ve odunsu notaları, enerjiyi dorukta hissettiren derin bir etki yaratırken; mandalina ve baharat dokunuşlarıyla modern bir dinamizm katıyor. Sıradan anları unutulmaz hale getiren parfüm, her adımda özgüveni hissettirmek isteyenler için adeta bir imza niteliğinde.

Bu içerik 15 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Rahatlık ve tarz bir arada! Puma spor ayakkabılar indirimde

 Birbirinden havalı Skechers ayakkabılarda avantajlı fiyatlar

 Bir oturuşta okuyacağınız popüler kitaplar

 ŞOK'a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor!

ŞOK'a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor!

Skechers ayakkabılarda indirim zamanı! İşte en havalı modeller

BİM'e araç içi süpürge geliyor!

Rahatlık ve tarz bir arada! Puma spor ayakkabılar indirimde

Apple'ın yeni akıllı saati: Apple Watch Series 11'i sizin için inceledik

Bir oturuşta okuyacağınız popüler kitaplar

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz!

Çok satanlarda birinci! Robeve Auhma Masaj Tabancası indirimde

Erkeklerin favorisi Rabanne Million Gold Intense indiriminin son günü!

Adidas indiriminden kaçırmamanız gereken ürünler burada

Marka montlarda Prime Alışveriş Festivali'ne özel fiyatlar

Bugün bitiyor! İşte teknoloji kategorisinin indirimli ürünleri...

Prime Alışveriş Festivali'ne özel Columbia'da dev fırsat

Su geçirmezliğiyle efsane Adidas Terrex indirimde

Giy ve çık rahatlığı sunan Levi's'ta indirim başladı

A101'e Stanley termoslar geliyor!

