1 kilo 300 gram altınını çaldılar! Yaşlı adam: '30-40 senelik emeğimi vura vura aldılar'

Kocaeli'de 74 yaşındaki Zeki Aydın, hayatı boyunca çalışarak yaptığı birikimini bozdurmak istedi. Kuyumcuya giden yaşlı adam 1 kilo 300 gram altınını, kask takan bir motosikletliye kaptırdı. Talihsiz adamın gasp edildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 30-40 senedir çalışıtığını ifade eden Aydın, "Çoluğuma çocuğuma, torunlarıma bir faydam olsun diye çalışıp emek verdim. Bir çete gelip emeklerimi zorla ve vura vura aldılar" dedi.

Olay, 24 Kasım’da saat 19.00 sıralarında Gebze’nin Tavşanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Zeki Aydın, yılların birikimi olan altınlarını bozdurmak amacıyla kuyumcuya gitti. İşlemi gerçekleştirmekten vazgeçen Aydın, akşam saatlerinde evine döndü.

1 KİLO 300 GRAM ALTINI KAPTIRDI

Aracını evinin garajına park eden ve elindeki çantayla evine yönelen Aydın, motosikletle yanına gelen kasklı şüphelinin saldırısına uğradı. Aydın’ı darbeden şüpheli, içinde 1 kilo 300 gram altın olan çantayı alarak kaçtı. Polis, şüpheli ile ona yardım eden suç ortağının yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin altınları gasbettiği anlar, güvenli kamerasına yansıdı.

"BİR ÇETE GELİP EMEKLERİMİ ZORLA VE VURA VURA ALDILAR"

Yaşadığı korku dolu anlatan Zeki Aydın, 40 yıllık emeğinin bir anda çalındığını belirterek, “Karayollarından istimlak bedeli olarak elime geçen birikimim vardı. Daha önce kuyumculuk yaptığım için altın işini biliyorum düştüğü zaman alıyor, yükseldiği zaman satıyorum. Hatta kuyumculara lazım olduğunda onlara da veriyorum.

O gün 3-4 kuyumcuya uğradım. Yaklaşık 1 kilo 300 gram civarında altın vardı. Değeri de aşağı yukarı 8 milyon lira civarındaydı. Elimde ekmek poşetleri ve altın dolu çanta ile garajdan çıktım. Tam evin önüne geldiğimde karşımda genç zannettiğim birini gördüm. Bana adres sorar gibi yaptı ancak kafasında kask olduğu için ve hava karardığı için şüphelendim. Hırsız olduğunu anladığım anda üzerime atlayıp çantama sarıldı.

Epey boğuştuk, bağırdım ama çantayı vermedim. O sırada köşede motosikletle bekleyen diğer arkadaşı ona yardıma geldi. İkisi birden bana vurdu, beni 30 metreye yakın sürüklediler. Bu arada ben artık dayanamadım. Sonunda çeke çeke vura vura çantayı elimden alıp siyah bir motosikletle köyün aşağısına doğru kaçtılar.

Bu yaşıma geldim, 30-40 senedir çoluğuma çocuğuma, torunlarıma bir faydam olsun diye çalışıp emek verdim. Bir çete gelip emeklerimi zorla ve vura vura aldılar. Gırtlağımın altına bir cisim batırdılar, dikiş atıldı. Vücudumdaki morluklar ve yaralar hala duruyor” diye konuştu.

Kaynak: DHA

