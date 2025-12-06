HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Esenyurt'ta kuyumcu çetesi paniği! Telefonla tehdit, reddedilince kurşun yağdırdılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kuyumcuları hedef alan organize bir çete, esnafı hem telefondan hem sahada tehdit ederek paniğe neden oldu. Gürcistan numaraları üzerinden "Size ceza kestik, yoksa kurşunlarız" diyen çetenin tehditleri dün gece silahlı saldırıya dönüştü.

Esenyurt'ta kuyumcu çetesi paniği! Telefonla tehdit, reddedilince kurşun yağdırdılar

Esenyurt’ta son günlerde kuyumcuları hedef alan bir çete büyük paniğe neden oldu. Gürcistan’dan aradıkları tespit edilen numaralar üzerinden esnafa ulaşan kişiler, "Size ceza kestik, parayı hemen gönderin, yoksa kurşunlarız" diyerek yüklü miktarda para talep etti. Tehditler karşısında ilçe esnafı ne yapacağını şaşırdı.

KUYUMCULARDAN HARAÇ İSTENDİĞİ İDDİASI

Esenyurt ta kuyumcu çetesi paniği! Telefonla tehdit, reddedilince kurşun yağdırdılar 1

Esenyurtsondakika'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre; Telefonda tehditlerin ardından bir de kuyumcuya silahlı saldırı gerçekleşti. Doğan Araslı Bulvarı’nda daha önce telefonla aranarak para istenen bir kuyumcu, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILDI

Esenyurt ta kuyumcu çetesi paniği! Telefonla tehdit, reddedilince kurşun yağdırdılar 2

İlçe genelinde çok sayıda kuyumcudan benzer şekilde haraç istendiği iddia edildi. Esnafın şikayetleri sonrası polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini sıkılaştırıldı.

Çetenin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Drift pahalıya patladı, 2 araç trafikten men edildiDrift pahalıya patladı, 2 araç trafikten men edildi
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandıBilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Esenyurt silah saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.