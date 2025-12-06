Esenyurt'ta kuyumcu çetesi paniği! Telefonla tehdit, reddedilince kurşun yağdırdılar

Esenyurt’ta son günlerde kuyumcuları hedef alan bir çete büyük paniğe neden oldu. Gürcistan’dan aradıkları tespit edilen numaralar üzerinden esnafa ulaşan kişiler, "Size ceza kestik, parayı hemen gönderin, yoksa kurşunlarız" diyerek yüklü miktarda para talep etti. Tehditler karşısında ilçe esnafı ne yapacağını şaşırdı.

KUYUMCULARDAN HARAÇ İSTENDİĞİ İDDİASI

Esenyurtsondakika'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre; Telefonda tehditlerin ardından bir de kuyumcuya silahlı saldırı gerçekleşti. Doğan Araslı Bulvarı’nda daha önce telefonla aranarak para istenen bir kuyumcu, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILDI

İlçe genelinde çok sayıda kuyumcudan benzer şekilde haraç istendiği iddia edildi. Esnafın şikayetleri sonrası polis ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini sıkılaştırıldı.

Çetenin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.