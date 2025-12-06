HABER

Beyşehir’de 5 ayrı kazada 10 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde etkili olan yağışlı havada meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında toplam 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Antalya Kara yolunda kamyonetin seyir halinde iken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyşehir’de 5 ayrı kazada 10 kişi yaralandı 1

Beyşehir ilçe merkezinde sabah saatlerinde meydana gelen otomobil, motosiklet ve elektrikli bisikletin karıştığı iki ayrı kazada ise 1’i yaya, 3 kişi yaralandı. Beyşehir-Konya Kara yolu Doğanbey Mahallesi’nde ise iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Diğer kaza ise Beyşehir-Konya Kara yolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Otomobilin devrilmesi sonucu yaşanan kazada sürücü yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.FM-

Beyşehir’de 5 ayrı kazada 10 kişi yaralandı 2Kaynak: İHA

Konya
