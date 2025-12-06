HABER

Beylikdüzü'nde vahşet! Elleri koli bandıyla bağlanmış asılı halde bulundu: Korkunç detayı polis fark etti

İstanbul'da vahşet yaşandı. Bir sitede yaşayan 46 yaşındaki Cengiz Yalçın'ın elleri koli bandı ile bağlanmış şekilde iple asılı halde bulundu. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, doğal gazın da açık bırakıldığı belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cezane Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yalçın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Marmara Mahallesi'nde bir sitedeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ailesi, haber alamadığı Cengiz Yalçın (46)'ın yanlız yaşadığı evine gitti. Kapıyı bir süre çalan yakınları, ses alamayınca çilingir çağırdı.

DOĞAL GAZ AÇIK BIRAKILMIŞ

Çilingirle eve girilince, Yalçın'ın elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı şekilde buldu. Yapılan incelemede doğal gazın da açık bırakıldığı ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kontrollerinde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cezane Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yalçın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

