Beylikdüzü'nde vahşet! Elleri koli bandıyla bağlanmış asılı halde bulundu: Korkunç detayı polis fark etti

Olay, Marmara Mahallesi'nde bir sitedeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ailesi, haber alamadığı Cengiz Yalçın (46)'ın yanlız yaşadığı evine gitti. Kapıyı bir süre çalan yakınları, ses alamayınca çilingir çağırdı.

DOĞAL GAZ AÇIK BIRAKILMIŞ

Çilingirle eve girilince, Yalçın'ın elleri koli bandı ile bağlanmış ve iple asılı şekilde buldu. Yapılan incelemede doğal gazın da açık bırakıldığı ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kontrollerinde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından cezane Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yalçın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.