Avukatlık bürosunda bir kadını öldürüp gelinini ağır yaralayan kayınpeder tutuklandı

Olay, 5 Aralık günü Yaylacık Mahallesi 381. Sokak'ta bulunan bir avukatlık ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki E.E. ile kayınpederi Y.A., protokol görüşmesi için avukatlık bürosunda bir araya geldi.

GELİNİNİ AĞIR YARALAYIP GELİNİN KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Görüşme sırasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Y.A., tabancayla gelini E.E. ile gelinin kız kardeşi Nilgün Geçer'e ateş etti. Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nilgün Geçer, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kafasından vurulan E.E.'nin ise Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası kaçan şüpheli kayınpeder Y.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

