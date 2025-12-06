HABER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den özel mesaj! Canlı yayında Başak Şengül duyurdu

MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin tartışıldığı canlı yayın programına mesaj gönderdi. Programın sunucusu Başak Şengül, Bahçeli'nin mesajını canlı yayında açıkladı.

Recep Demircan

Tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında 'Terörsüz Türkiye' konusu ana gündem maddesiydi. MHP lideri Devlet Bahçeli de programa özel açıklamalarda bulundu.

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN ÖZEL MESAJ

Şengül, Bahçeli’nin mesajını şu ifadeler ile aktardı; “Programınızı takip ediyorum. Gerçeklerin ortaya çıkmasına hizmet eden değerli çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum ve başarılar diliyoruz.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli den özel mesaj! Canlı yayında Başak Şengül duyurdu 1

“ÇOK KIYMETLİ VE İSRAF EDİLEMEYECEK BİR SÜREÇ”

Başak Şengül, Bahçeli’nin mesajı sonrası yaptığı açıklamada ise, “Bizde teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Ben bünyesinde bulunduğum ve yayın gerçekleştirdiğimiz kurum adına da teşekkürlerimi iletiyorum. Elimizden geldiğince bu çerçevede yani Terörsüz Türkiye’nin herhangi bir zarar görmemesi ve barış umuduna bizde en azından katkıda bulunabilelim diye bu hassasiyet içerisinde sürdürüyoruz. Bölge açısından da çok kıymetli ve israf edilemeyecek bir süreç olduğunun da farkındayız. Dolayısıyla kurum olarak özel bir ihtimamda gösterdiğimizi ifade etmek isterim” dedi.

Devlet Bahçeli
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

MHP'den milyonları ilgilendiren teklif!

