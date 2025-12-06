MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den özel mesaj! Canlı yayında Başak Şengül duyurdu

Tv100’de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında 'Terörsüz Türkiye' konusu ana gündem maddesiydi. MHP lideri Devlet Bahçeli de programa özel açıklamalarda bulundu.

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN ÖZEL MESAJ

Şengül, Bahçeli’nin mesajını şu ifadeler ile aktardı; “Programınızı takip ediyorum. Gerçeklerin ortaya çıkmasına hizmet eden değerli çalışmalarınız için sizlere teşekkür ediyorum ve başarılar diliyoruz.”

“ÇOK KIYMETLİ VE İSRAF EDİLEMEYECEK BİR SÜREÇ”

Başak Şengül, Bahçeli’nin mesajı sonrası yaptığı açıklamada ise, “Bizde teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Ben bünyesinde bulunduğum ve yayın gerçekleştirdiğimiz kurum adına da teşekkürlerimi iletiyorum. Elimizden geldiğince bu çerçevede yani Terörsüz Türkiye’nin herhangi bir zarar görmemesi ve barış umuduna bizde en azından katkıda bulunabilelim diye bu hassasiyet içerisinde sürdürüyoruz. Bölge açısından da çok kıymetli ve israf edilemeyecek bir süreç olduğunun da farkındayız. Dolayısıyla kurum olarak özel bir ihtimamda gösterdiğimizi ifade etmek isterim” dedi.