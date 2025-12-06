HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Telegram'ın kurucusu Durov'dan AB’ye "sosyal medya şirketlerine sansür" eleştirisi

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Avrupa Birliği’nin (AB) ABD merkezli X şirketine yönelik para cezasını eleştirdi.

Telegram'ın kurucusu Durov'dan AB’ye "sosyal medya şirketlerine sansür" eleştirisi

Durov, AB’nin X’e verdiği 140 milyon dolarlık para cezasına ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Fransa’nın daha önce Telegram’a Moldova ve Romanya’da sansür uygulaması konusunda baskı yaptığını belirten Durov, "AB, ifade özgürlüğünü sessizce sansürlemeyi reddeden teknoloji şirketlerini cezalandırabilmek için imkansız kurallar getiriyor." ifadesini kullandı.

Telegram ın kurucusu Durov dan AB’ye "sosyal medya şirketlerine sansür" eleştirisi 1

AB'YE SANSÜR ELEŞTİRİSİ

Tesla, SpaceX ve xAI Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın da söz konusu paylaşımı "Evet, aynen öyle." yorumuyla alıntıladığı görüldü.

AB dün içerik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle X’e 140 milyon dolar para cezası verildiğini bildirmişti.

Durov, daha önce yaptığı açıklamada, Fransa istihbaratının, Moldova ve Romanya’da hükümetin görüşüne karşı paylaşımlar yapan bazı Telegram kanallarını kapatma talebini reddettiklerini söylemişti.

(AA)

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımıİstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan İstanbul paylaşımı
İş arkadaşı tarafından evde ölü bulunduİş arkadaşı tarafından evde ölü bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Telegram Avrupa sansür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

Hacıosmanoğlu: "Döndüğümde herkesle hesaplaşacağım!"

Hacıosmanoğlu: "Döndüğümde herkesle hesaplaşacağım!"

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Ek hızlı tren seferleri geliyor! O şehirleri kapsayacak

Ek hızlı tren seferleri geliyor! O şehirleri kapsayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.