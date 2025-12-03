HABER

Kilis'te feci olay: Hastanede anjiyo oldu, eve dönerken kazada öldü!

Kilis'te dün hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 65 yaşındaki Şehmus Bülbül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bülbül'ün anjiyo tedavisi olduktan sonra dönüş yolunda kaza geçirdiği belirtildi.

Kilis'te feci olay: Hastanede anjiyo oldu, eve dönerken kazada öldü!

Kilis'teki feci kaza, dün öğle saatlerinde Kilis-Hatay kara yolunun 39'uncu kilometresinde meydana geldi. A.Ö.'nün kullandığı 27 ANJ 455 plakalı hafifi ticari araç ile M.V.B. idaresindeki 27 ASM 861 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.V.B. ile araçlardaki H.K, G.B, A.Ş. ve Şehmus Bülbül ağır, diğer sürücü A.Ö. hafif yaralandı.

Kilis te feci olay: Hastanede anjiyo oldu, eve dönerken kazada öldü! 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kilis te feci olay: Hastanede anjiyo oldu, eve dönerken kazada öldü! 2

ANJİYODAN DÖNERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Bülbül, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şehmus Bülbül'ün cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Kilis te feci olay: Hastanede anjiyo oldu, eve dönerken kazada öldü! 3

Öte yandan, Bülbül'ün hastanede anjiyo olduktan sonra dönüş yolunda kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.Kaynak: DHA

