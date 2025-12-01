WhatsApp kullanıcıları dikkat: Uyarı, ABD siber güvenlik kurumundan geldi

Casus yazılımlar aracılığıyla ele geçirilen WhatsApp ve diğer mesajlaşma hesapları, hem bireysel kullanıcılar için hem de kurumlar ve kritik altyapılar için ciddi bir siber güvenlik riski olarak görülüyor. Bilgisayar korsanlarının yaptığı saldırılar, kullanıcı farkına bile varmadan hesaplarının ele geçirilmesine yol açabiliyor.

ABD SİBER GÜVENLİK VE ALTYAPI GÜVENLİĞİ AJANSI UYARDI!

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) ise yaptığı uyarıda, siber tehdit aktörlerinin sofistike hedefleme ve sosyal mühendislik yöntemleriyle, kurbanın mesajlaşma uygulamasına yetkisiz erişim elde ettiklerini ve bunun da kurbanın mobil cihazını daha fazla tehlikeye atabilecek ek kötü amaçlı yüklerin dağıtılmasını kolaylaştırdığını söyledi.

🚨Cyber threat actors are leveraging commercial spyware targeting mobile messaging apps. They are using sophisticated techniques, like zero-click exploits, to gain access & compromise devices. Learn more: https://t.co/SrUrJS3o2p pic.twitter.com/DrpHgm6IXb — Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (@CISAgov) November 24, 2025

Emniyet birimleri ve güvenlik şirketleri ise bu tür saldırılar konusunda kullanıcıları sürekli uyarıyor. Ve WhatsApp ise “kayıt kodunuzu asla başkalarıyla, hatta arkadaşlarınızla veya ailenizle bile paylaşmamalısınız. WhatsApp, o hesapla ilişkili telefon numarasının sahibi olduğunuzu doğrulamanın bir yolu olmadığı için hesabınızı sizin adınıza devre dışı bırakamaz” uyarısında bulunuyor.

PEKİ NE YAPILMALI?

Bu konuda koruma sağlamak adına yapabileceğiniz 3 şey var. Bunlar da şu şekilde sıralanıyor: