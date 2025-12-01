HABER

WhatsApp kullanıcıları dikkat: Uyarı, ABD siber güvenlik kurumundan geldi

Bilgisayar korsanları artık casus yazılımlar kullanarak WhatsApp ve diğer mesajlaşma hesaplarına saldırıyor. ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) tarafından yapılan yeni uyarı ise WhatsApp hesap saldırılarını yeniden gündemin tam merkezine taşıdı.

Enes Çırtlık

Casus yazılımlar aracılığıyla ele geçirilen WhatsApp ve diğer mesajlaşma hesapları, hem bireysel kullanıcılar için hem de kurumlar ve kritik altyapılar için ciddi bir siber güvenlik riski olarak görülüyor. Bilgisayar korsanlarının yaptığı saldırılar, kullanıcı farkına bile varmadan hesaplarının ele geçirilmesine yol açabiliyor.

ABD SİBER GÜVENLİK VE ALTYAPI GÜVENLİĞİ AJANSI UYARDI!

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) ise yaptığı uyarıda, siber tehdit aktörlerinin sofistike hedefleme ve sosyal mühendislik yöntemleriyle, kurbanın mesajlaşma uygulamasına yetkisiz erişim elde ettiklerini ve bunun da kurbanın mobil cihazını daha fazla tehlikeye atabilecek ek kötü amaçlı yüklerin dağıtılmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Emniyet birimleri ve güvenlik şirketleri ise bu tür saldırılar konusunda kullanıcıları sürekli uyarıyor. Ve WhatsApp ise “kayıt kodunuzu asla başkalarıyla, hatta arkadaşlarınızla veya ailenizle bile paylaşmamalısınız. WhatsApp, o hesapla ilişkili telefon numarasının sahibi olduğunuzu doğrulamanın bir yolu olmadığı için hesabınızı sizin adınıza devre dışı bırakamaz” uyarısında bulunuyor.

PEKİ NE YAPILMALI?

Bu konuda koruma sağlamak adına yapabileceğiniz 3 şey var. Bunlar da şu şekilde sıralanıyor:

  • WhatsApp’ı açın ve Ayarlar > Hesap menüsüne gidin.
  • Birinci olarak, iki adımlı doğrulamanın etkin olduğundan emin olun.
  • İkinci olarak, hesabınıza bir e-posta adresi ekleyin ve doğrulayın; bu, hesap kurtarma durumunda yardımcı olacaktır.
  • Üçüncü olarak, hesabınıza bir geçiş anahtarı ekleyin.
  • Ayrıca, hesap ayarlarınızı mutlaka kontrol edip güncellediğinizden emin olun.
