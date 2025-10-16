Sezonluk değil ömürlük! Bugüne özel Benetton valizde fırsat var

Kabin boy valiz seçerken hem dayanıklılığa hem de hafifliğe dikkat etmek gerekiyor. Seyahatlerde sık yaşanan çizilme, darbe ve kırılma problemlerine karşı sağlam malzemeden üretilmiş bir model tercih etmekse uzun vadede büyük avantaj yaratıyor. İster iş seyahatine çıkın ister hafta sonu kaçamağı yapın, doğru valizle her zaman bir sıfır önde başlarsınız. United Colors of Benetton valiz 1190 TL düşmüşken kaliteyi uygun fiyata almanın keyfini yaşamak için gelin ürünü birlikte inceleyelim!

Sık seyahat edenlerin tercihi: United Colors of Benetton Kabin Boy Valiz

Kompakt ve kullanışlı bir tasarımı olan Benetton valiz, 33x55x23 cm boyuta ve 42,5 litrelik geniş iç hacme sahip. Kırılmaz polipropilen gövdesi, darbelere karşı üstün koruma gerçekleştirirken kauçuk-silikon malzemeden üretilen 360° dönebilen dört çift tekerleği sayesinde sessiz ve dengeli bir kullanım sunar. TSA ayarlanabilir şifreli kilit sistemiyle uluslararası seyahatlerde ekstra güvenlik veren valizin iç kısmındaki file cepli iki bölmeli tasarımı ve giysi sabitleme kayışları, eşyalarınızı düzenli bir şekilde yerleştirmenize yardımcı olur. Muadillerine göre daha hafif gövde yapısıyla bagaj kotasını aşmadan seyahat etmenizi sağlayan Benetton valiz, hem iş seyahatlerinde hem de kısa tatillerde vazgeçilmez yol arkadaşınız olacak.

Bu içerik 16 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

