Yerdeki ölü fareler mide bulandırdı! Kilis’te merdiven altı skandalına 2953 TL ceza kesildi

Kilis’te bir gıda işletmesine yapılan rutin kontrolde skandal görüntüler ortaya çıktı. Üretim alanı hem hijyensiz hem de son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle doluydu, yerdeki ölü fareler ekipleri de şaşkına çevirdi. İşletmeye 2953 TL ceza kesildi.

Kilis’te zabıta ekiplerinin bir gıda işletmesine yönelik rutin denetimlerinde üretim alanında hijyensiz ve tarihi geçmiş ürünler ele geçirilirken, yerdeki ölü fareler ise 'Bu kadar olmaz' dedirtti. İşletmeye 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

İMHA EDİLECEK 4 ARAÇLIK ÜRÜN ÇIKTI

Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü rutin denetimde Dereboyu Caddesi’nde merdiven altı üretim yapan işletmeyi tespit etti.

İşletmede yapılan denetimlerde çok sayıda hijyensiz ve tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Ekipler, yaklaşık 4 araçlık ürüne imha edilmek üzere el koydu, işletmede yerlerdeki ölü fareler ise pes dedirtti.

Zabıta ekipleri tarafından 2 bin 953 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

