ChatGPT'ye reklam geliyor: İşte kodlarda bulunan ipuçları

ChatGPT’de reklam dönemi yaklaşıyor olabilir. Android beta uygulamasının kodlarında bu yönde olan dikkat çekici ipuçları bulundu. Henüz resmî açıklama yapılmasa da OpenAI’ın yapay zekâ destekli aramayı reklam temelli bir gelir modeline dönüştürmek için altyapıyı hazırladığı düşünülüyor.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ sohbet botları artık sadece abonelik ve kurumsal lisanslarla değil, reklam modelleriyle de gelir elde etmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Çünkü, ChatGPT Android beta uygulamasının kodlarında bazı ipuçları bulundu.

CHATGPT İÇİNDE REKLAM DÖNEMİ

Webtekno'da yer alan habere göre, Android beta uygulamasının (v1.2025.329) kodlarını inceleyen mühendis Tibor Blaho, arama tabanlı cevaplarda gösterilmek üzere hazırlanmış yeni reklam yerleşimlerine dair ipuçları tespit etti.

REKLAMLAR CHATGPT ARAMALARINDA NASIL GÖRÜNECEK?

Beta sürümünde bulunan kodlar, yapay zekâ destekli arama sonuçlarına sponsorlu ürün kartları, kayan liste panelleri ve alışveriş odaklı kartlar eklenebileceğini ortaya koyuyor. Bu formatlar, ana sohbet ekranından ziyade arama yoluyla getirilen yanıtlarda görünmek üzere tasarlanmış durumda. Yani kullanıcılar, gelecekte ürün karşılaştırması yaparken veya alışveriş amaçlı bir arama gerçekleştirirken yapay zekâ yanıtları arasında sponsorlu kartlar görecek.

ChatGPT ye reklam geliyor: İşte kodlarda bulunan ipuçları 1

Kod satırlarında ayrıca pazaryeri benzeri içerik akışlarına da işaret eden bölümler yer alıyor. Bu, ürün listesini dinamik olarak gösteren kart veya karusel yapılarının hazırlanmakta olduğunun bir göstergesi. Henüz bu sistemin yayına alınacağına dair resmî bir açıklama yok ama şirket şimdiden test altyapısını hazırlamış durumda.

