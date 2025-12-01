ChatGPT'ye reklam geliyor: İşte kodlarda bulunan ipuçları

Yapay zekâ sohbet botları artık sadece abonelik ve kurumsal lisanslarla değil, reklam modelleriyle de gelir elde etmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Çünkü, ChatGPT Android beta uygulamasının kodlarında bazı ipuçları bulundu.

CHATGPT İÇİNDE REKLAM DÖNEMİ

Webtekno'da yer alan habere göre, Android beta uygulamasının (v1.2025.329) kodlarını inceleyen mühendis Tibor Blaho, arama tabanlı cevaplarda gösterilmek üzere hazırlanmış yeni reklam yerleşimlerine dair ipuçları tespit etti.

ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an "ads feature" with "bazaar content", "search ad" and "search ads carousel" pic.twitter.com/BdHOJIQHmA — Tibor Blaho (@btibor91) November 29, 2025

REKLAMLAR CHATGPT ARAMALARINDA NASIL GÖRÜNECEK?

Beta sürümünde bulunan kodlar, yapay zekâ destekli arama sonuçlarına sponsorlu ürün kartları, kayan liste panelleri ve alışveriş odaklı kartlar eklenebileceğini ortaya koyuyor. Bu formatlar, ana sohbet ekranından ziyade arama yoluyla getirilen yanıtlarda görünmek üzere tasarlanmış durumda. Yani kullanıcılar, gelecekte ürün karşılaştırması yaparken veya alışveriş amaçlı bir arama gerçekleştirirken yapay zekâ yanıtları arasında sponsorlu kartlar görecek.

Kod satırlarında ayrıca pazaryeri benzeri içerik akışlarına da işaret eden bölümler yer alıyor. Bu, ürün listesini dinamik olarak gösteren kart veya karusel yapılarının hazırlanmakta olduğunun bir göstergesi. Henüz bu sistemin yayına alınacağına dair resmî bir açıklama yok ama şirket şimdiden test altyapısını hazırlamış durumda.