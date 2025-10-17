Soğuk havalarda kat kat giyinmekten sıkılanlar buraya! En hafif ve sıcak tutan mont indirimde

Soğuk havalarda her zaman üşümeden hareket etmek isteriz. Bu yüzden, kalın katmanlara gerek kalmadan sıcak tutan ve kombinlerinizi tamamlayan iyi bir mont her zaman gardıropların en değerli parçası olmuştur. Ofise giderken, şehirde yürürken ya da doğada vakit geçirirken sizi üşütmeden şık tutacak bir model arıyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü yüksek yalıtımı ve hafif yapısıyla öne çıkan The North Face mont, şimdi avantajlı fiyatıyla kışı hiç olmadığınız kadar konforlu geçirmeniz için sizi bekliyor.

Farkını hemen hissedeceksiniz: The North Face Bettaforca Kaz Tüyü Mont

Hem şehirde hem de doğada gün boyu rahatlık veren The North Face mont, 800 dolgu oranına sahip kaz tüyü dolgusu sayesinde olağanüstü bir sıcaklık-ağırlık dengesi sunar, bu sayede kat kat giyinmenize gerek kalmadan üşümeden hareket edebilirsiniz. Gizli fermuarlı el cepleri ve bir adet fermuarlı iç cebiyle günlük yaşamda ihtiyacınız olan küçük eşyaları güvenle taşımanıza imkan tanıyan montun DWR kaplaması suyu iterek yağmurlu ve karlı günlerde ek koruma oluşturur. Siyah rengiyle her kombininize uyum sağlayan montu klasik bir tişört ya da ince bir kazakla giyebilir, rahat kesim veya trekking pantolonlar tamamlayarak şehirde ya da outdoor aktivitelerde kullanabilirsiniz. Reflektörlü oluşunun yanında uzun ömürlü yapısı, üstün yalıtımı ve çok yönlü tasarımıyla The North Face mont, kışın elinizin hep gideceği parçalardan biri olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok sıcak ve hafif mont."

"Çok kaliteli, orijinal ürün."

