En çok satan jean'de şaşırtan fiyat! Levi’s 512 indirimde

Her erkeğin dolabında kaliteli bir jean pantolon olmalı. Günlük hayatta, ofiste ya da hafta sonu gezileri gibi farklı ortamlarda giyebileceğiniz iyi bir kot pantolon, hem spor hem de şık kombinlerinize uyarak her zaman kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. Hem vücuda tam oturan hem de hareket özgürlüğü sunan yapısıyla çok satanlarda bir numara olan Levi’s 512 Slim Tapered pantolon da aradığınız konforu ve şıklığı tek parçada buluşturuyor. Uzun ömürlü bir jean sahibi olmak ve Levi’s kalitesini avantajlı fiyatla yakalamak için bu fırsatı kaçırmayın!

Çabasız görünümün sırrı: Levi's 512 Slim Tapered Erkek Kot Pantolon

Dar paça sevenlerin favorisi olan Levi’s 512, günün kaçırılmayacak parçalarından biri! Kalçadan bileğe doğru daralan kesimiyle vücuda tam otururken Levi’s Flex teknolojisi ile gün boyu esneklik ve rahatlık sunuyor. İster dışarıda gezerken salaş bir tarz yaratın ister işte daha şık bir kombin yapın, her ortamda kendinizi göstereceğiniz bir model. Bu pantolonun bir diğer güzelliğiyse Better Cotton Initiative ortaklığının yanında WaterLess™ teknolojisiyle üretildiği için standart yöntemlere göre %96 daha az su kullanılıyor, siz de bu sayede daha çevre dostu bir alışveriş yapabiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sürekli aldığım seri. Kaliteli, uzun yıllar kullanılabiliyor, renk atmıyor."

"512'nin farklı renkleri var 32 giyiyorum fakat yorumlara bakıp 34 aldım tam oldu. Evdeki 512'ler nasıl olduysa birebir aynı oldu. Bu rengi alacaklar bu durumu göz önünde bulundurabilir. Kumaş kalitesi bence güzel, kalın değil ince değil. Rengi kömür siyahı gibi. Resimde tam belli olmuyor onu da belirteyim."

