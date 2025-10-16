Fiyatı 2612 TL’ye düştü! Kışa meydan okuyan Puma botta dev indirim

Uzun saatler dışarıda olanlar, işe giderken konfor arayanlar ya da şehir yürüyüşlerinden vazgeçemeyenler için doğru bot seçimi büyük fark yaratır. Ayakları sıcak tutan, suya karşı dirençli ve aynı zamanda kombinlere iyi uyum sağlayan bir model bulmak çoğu zaman zordur. Biz de kış alışverişinizi tamamlarken bu sezonun en büyük fırsatlarından birini sizin için bulduk. Puma’nın sneaker rahatlığı ve outdoor dayanıklılığını bir araya getiren Desierto v2 botu şu anda dev bir indirimle satışta, göz atmadan geçmeyin!

Kışa güçlü girmek için: PUMA Desierto v2 Bot

Dayanıklı yapısıyla zorlu hava koşullarında bile güven veren Puma Desierto v2, PureTex teknolojisiyle yağmur, kar ve rüzgarlı günlerde etkili bir koruma sağlarken nefes alabilir yapısıyla gün boyu kuru ve konforlu kalmanızı garantiliyor. Tüy gibi hafif bir yastıklama sunarak uzun yürüyüşlerde bile yorgunluğu minimuma indiren CMEVA orta taban teknolojisinin yanında yüksek bilekli tasarımıyla ekstra destek yaratan bot, sağlam kauçuk dış tabanıyla da kaygan zeminlerde maksimum tutuş gerçekleştirir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu ayakkabıları birkaç haftadır giyiyorum. Hatta Kuzeydoğu Avrupa'ya bir seyahate bile gittim ve ayaklarımı çok sıcak tuttuğunu söylemeliyim. Benim gibi üşüyen ayaklardan muzdarip olanlara tavsiye ederim. Renkleri konusunda endişeliydim ama yağmura rağmen hava koşullarında uzun yürüyüşlerde mahvolmadılar!"

"Soğuk aylar için çok güzel, rahat ve sıcak botlar. Ayakkabılar çok dayanıklı malzemelere ve dikişlere sahip olduğu ve aylarca kullanıldıktan sonra bile bollaşmadığı için ayağınızı tam ölçüp yarım numara büyük almanız gerekiyor; bu da mükemmel ürün kalitesinin bir göstergesi. Spor ayakkabı kadar rahat olsalar da spor ayakkabı değiller."

