Arnavutköy’de zincirleme trafik kazası

Kaza, Sultangazi - Arnavutköy yönü, Arnavutköy Yol Bakım Müdürlüğü önünde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yattı, otomobillerde ise hasar oluştu. Kazada kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Yardıma koşan vatandaşlar, kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yanındakinin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, trafik kontrollü şekilde yeniden normale döndü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır