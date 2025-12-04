İmralı ziyareti sonrası AK Parti'nin sunacağı rapor çok konuşulacak: "Eve dönüş yasası da yer alacak"

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı. TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen 19. toplantı kritik bir önem taşıyor.

İMRALI ZİYARETİ KOMİSYONUN GÜNDEMİNDE

AK Parti’den Hüseyin Yayman, DEM Parti’den Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP’den Feti Yıldız, geçen hafta İmralı’da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Bugünkü toplantıda söz konusu görüşmeye ilişkin komisyonun bilgilendirilmesi bekleniyor.

"EVE DÖNÜŞ YASASI RAPORDA YER ALACAK"

Ekonomim'de yer alan habere göre; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon Üyesi Mustafa Şen, AK Parti'nin komisyona sunacağı raporda, terör örgütü PKK’lı teröristlerin eve dönüş yasasıyla ilgili düzenlemelerin de olacağını söyledi.

"SUÇA KARIŞMIŞ VE KARIŞMAMIŞ AYRIMI YAPILACAK"

Şen "AK Parti'nin hazırlığını yaptığı düzenlemede suça karışmış ve karışmamış ayrımı yapılacak. Düzenlemeden yararlanacaklar için 5 yıllık adli takip şartı olacak" açıklamasında bulundu.

"KAMU VİCDANINI İNCİTMEYECEK CEZA İNDİRİMİ ÖNERİYORUZ"

Mustafa Şen ayrıca "Terör faaliyetlerine bulaşmış kişilerin, Türkiye’de bulunmaları halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri geçerli olacaktır. Örgütün kendini feshetmesi sebebiyle ve silahlarını teslim etmesi nedeniyle kamu vicdanını incitmeyecek ceza indirimi öneriyoruz” detaylarını paylaştı.

İMRALI GÖRÜŞMESİ TUTANAKLARI AÇIKLANACAK MI?

Öte yandan Sözcü'de yer alan habere göre; görüşmenin ses kaydı üzerinden oluşturulan tutanakların da komisyona sunulması beklenirken, muhalefetin toplantıda tutanakların kamuoyuna açıklanması talebini dillendirmesi bekleniyor. Çözüm sürecinin yasal çerçevesini belirleyecek olan raporla ilgili yürütülecek çalışmanın da toplantıda karara bağlanması bekleniyor. Bugün toplanan komisyondan çıkacak sonuç da geçiş sürecinin nasıl ilerleyeceğini ortaya koyacak.