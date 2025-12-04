HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | TBMM'deki süreç komisyonunun dinleme faslı sona erdi! "Artık daha dikkatli olunmalı"

Son dakika haberi: 'Terörsüz Türkiye' sürecinde çalışmalar yürüten TBMM'deki komisyonda bir aşama daha tamamlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "Komisyonun dinleme faslı nihayete erdi. Bundan sonra daha dikkatli olunmasa gereken sürece girilmiştir" mesajı verdi.

Son dakika | TBMM'deki süreç komisyonunun dinleme faslı sona erdi! "Artık daha dikkatli olunmalı"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki kritik gelişmelerden biri İmralı ziyareti olmuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının başında konuşma gerçekleştirdi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Devlet politikası olarak sürdürülen bu süreç devletin kurumları ile temaslarla bugünlere getirildi. Bir al-ver süreci olmadığını, örgütün feshi ile bu süreç hızlanmış ve TBMM'deki partilerimizden 11'inin üyeleri ile bu komisyon kurulmuştur.
  • Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olunması gereken sürece girilmiştir. Son toplantımızda çoğunluk kararı ile adaya gidilmesi yönünde karar alındı. 24 Kasım'da ziyaret gerçekleşti. Komisyonun dinleme faslı nihayete erdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engelli sorunlarını çözmek devletin birincil görevi"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engelli sorunlarını çözmek devletin birincil görevi"
200 kiloluk çelik kasayı böyle götürdüler200 kiloluk çelik kasayı böyle götürdüler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş tbmm Terörsüz Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.