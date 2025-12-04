Son dakika | TBMM'deki süreç komisyonunun dinleme faslı sona erdi! "Artık daha dikkatli olunmalı"

Son dakika haberi: 'Terörsüz Türkiye' sürecindeki kritik gelişmelerden biri İmralı ziyareti olmuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının başında konuşma gerçekleştirdi.
Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:
- Devlet politikası olarak sürdürülen bu süreç devletin kurumları ile temaslarla bugünlere getirildi. Bir al-ver süreci olmadığını, örgütün feshi ile bu süreç hızlanmış ve TBMM'deki partilerimizden 11'inin üyeleri ile bu komisyon kurulmuştur.
- Bundan sonraki süreçte daha dikkatli olunması gereken sürece girilmiştir. Son toplantımızda çoğunluk kararı ile adaya gidilmesi yönünde karar alındı. 24 Kasım'da ziyaret gerçekleşti. Komisyonun dinleme faslı nihayete erdi.
