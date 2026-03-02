MWC 2026'dan: Lenovo'nun yeni "masa arkadaşı" konsepti "AI Workmate" şaşırttı!

Teknoloji dünyasının gözü Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC 2026) sergilenen yeni nesil cihazlardayken, Lenovo'dan dikkat çeken bir konsept donanım geldi. Notebookcheck'te yer alan habere göre; Lenovo, yapay zeka destekli "AI Workmate"i gün yüzüne çıkardı.

"MASA ARKADAŞI" AI WORKMATE'İN ÖZELLİKLERİ

Ana akım ürün serilerinin yanı sıra piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz kesinleşmeyen konsept cihazlarını da tanıtan Lenovo, AI Workmate'i her zaman açık bir "masa arkadaşı" (desk companion) olarak konumlandırıyor. Cihaz, 200 lümen parlaklığa ve 40 inç'e kadar 1080p çözünürlükte bir ekran yansıtabiliyor.

Lenovo, cihazın tamamını "belgeleri taramak ve özetlemek, notları düzenlemek ve sunumlar ile diğer iş içeriklerinin oluşturulmasına yardımcı olmak gibi pratik iş görevlerini desteklemek için tasarlandı" şeklinde tanımlıyor. Buradaki "tarama" işleminin, tipik bir yapay zeka taraması mı yoksa fiziksel bir belgenin lens aracılığıyla taranması mı olduğu henüz netlik kazanmasa da, cihazın hedeflendiği kurumsal ortamlarda bu tür bir özelliğin tercih edilebileceği belirtiliyor.

Mercekler için resmi kamera özellikleri "5MP RGB Kamera x2" olarak veriliyor; bu da cihazın en azından bir web kamerası olarak yeterli olacağını gösteriyor. Haberde, iki işlevsel "gözün" video konferanslar için stereoskopik 3D kayıt ve derinliği artırılmış yapay zeka arka planları gibi özellikleri de mümkün kılabileceği ifade ediliyor.

Haberde yer alan teknik detaylara göre cihazın sahip olduğu donanım özellikleri, onun aslında bir PC donanımına sahip olduğuna işaret ediyor. Buna göre, AI Workmate konsepti mevcut formunda Intel Core Ultra Series 3 işlemcileri destekliyor ve 64 GB LPDDR5X 5533 MT/s RAM ile 1 TB NVMe SSD barındırıyor. Projeksiyonun yanı sıra cihazda 5.4 inçlik 480 x 480 çözünürlüğünde LCD ekran modülü, çift hoparlörlü dörtlü mikrofon dizilimi ve Wi-Fi 7 ile Bluetooth 5.4 için kablosuz bağlantı destekleri bulunuyor.

Lenovo AI Workmate konseptinin henüz fiyatı veya çıkış tarihi hakkında bilgi verilmedi.