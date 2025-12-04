HABER

18. Bilişim Teknolojileri Zirvesi'ne geri sayım başladı

18. Bilişim Teknolojileri Zirvesi, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından bu yıl 12-13 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde hibrit olarak düzenlenecek etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılarla buluşacak.

Enes Çırtlık

Bu iki gün boyunca teknoloji meraklılarını, girişimcileri, akademisyenleri ve sektör profesyonellerini buluşturacak olan zirve; Oturumlar, BT Alanı ve İnteraktif Bölüm olmak üzere 3 ana bölümden oluşuyor.

Bilişim teknolojileri alanındaki şirketlerin yöneticileri, farklı sektörlerden uzman isimler ve Türkiye’nin saygın akademisyenleri, dijitalleşmenin etkilerini ve en güncel teknolojik gelişmeleri bu etkinlikte ele alacak. Katılımcılar, hızla değişen teknoloji dünyasında meydana gelen yenilikleri ve bu gelişmelerin iş dünyasına, topluma ve geleceğe nasıl yön verdiğini öğrenme fırsatı bulacak. 

Ücretsiz ve sertifikalı olan bu zirveye kayıt olup konuşmacılar hakkında detaylı bilgi almak için https://btz.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
