HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırısının ardından Esendere Gümrük Kapısı’nda yaşanan yoğunluk nedeniyle yaklaşık 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 3’üncü gününde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Gümrük Kapısı’nda yoğunluk yaşanıyor. İşlemlerin yavaşlamasıyla birlikte sınırda yaklaşık 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu. Bölgedeki askeri hareketlilik ve tırmanan gerginlik, sınır ticareti ve lojistik geçişlerini olumsuz etkiledi. Türkiye’den İran’a yük taşıyan çok sayıda tır, gümrük sahası ve çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu 1

SINIR KAPISINDA KİLOMETRELERCE TIR KUYRUĞU

Sınır kapısında 5 gündür geçiş sırası beklediğini belirten tır şoförü Ahmedi Pjani, bölgedeki belirsizlik ve teknik aksaklıklar nedeniyle zor durumda olduklarını ifade etti. Pjani, "Günlerdir sınırda bekliyoruz. İnternet bağlantısı olmadığı için ailelerimizle iletişim kuramıyoruz ve herkes büyük bir tedirginlik yaşıyor.

Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu 2

Temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta güçlük çekiyoruz; yiyeceğimiz tükenmek üzere, hijyen imkanları ise yetersiz. Bu duruma bir an önce çözüm getirilmesini bekliyoruz. Savaş herkes için kötü sonuçlar doğurur. Temennimiz bu sürecin kısa sürede sona ermesi ve işimize dönmemizdir" dedi.

Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu 3

Yetkililerin gümrükteki geçiş süreçlerini hızlandırmak ve oluşan yoğunluğu eritmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

02 Mart 2026
02 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın boynundaki morluklar gündem oldu!Trump'ın boynundaki morluklar gündem oldu!
Bilgisayar patladı, ofiste yangın çıktıBilgisayar patladı, ofiste yangın çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Türkiye sınır kapısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kara harekatı sinyali! Trump: "Büyük dalga yakında geliyor"

Kara harekatı sinyali! Trump: "Büyük dalga yakında geliyor"

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

O maç taraftarı ayaklandırdı! Osimhen İran'a gidiyor

O maç taraftarı ayaklandırdı! Osimhen İran'a gidiyor

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.