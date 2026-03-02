HABER

Eskişehir'de Atatürk'e hakaret eden şahıs tutuklandı

Eskişehir'de amatör sokak röportajında Atatürk'e küfür eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de Atatürk'e hakaret eden şahıs tutuklandı

Olay, Dede Korkut Parkı'nda kurulan iftar çadırında meydanda geldi. Bir grup genç, yaşı büyük bir şahsa "Atatürk'ü sevmiyor musun ağabey?" sorusunu yöneltti. Şahıs ise soruyu cevaplarken Atatürk'e hakaret etti.

"ATATÜRK'Ü SEVMİYOR MUSUN?" SORUSUNA HAKARETLE YANIT VERDİ

O anlara ait cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gelen tepkilerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde kimliği tespit edilen 66 yaşındaki B.A. gözaltına alındı.

Eskişehir de Atatürk e hakaret eden şahıs tutuklandı 1

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şahsın ‘Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

02 Mart 2026
02 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir hakaret atatürk
