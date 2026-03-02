HABER

Yunan F-16’ları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne konuşlandı

Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait 4 F-16 savaş uçağı, İran’ın saldırılarının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Andreas Papandreou Hava Üssü’ne konuşlandırıldı.

İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiltere'ye ait üsleri hedef almasının ardından Yunanistan harekete geçti. Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait 4 F-16 savaş uçağı, Baf’ta bulunan Andreas Papandreou Hava Üssü’ne konuşlandırıldı.

YUNAN UÇAKLARI GKRY'DE

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, yaptığı açıklamada söz konusu uçakların Yunan hükümetinin aldığı karar doğrultusunda GKRY’ye ulaştığını belirterek, konuşlandırmanın önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki yakın iş birliği kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

İNGİLİZ SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

Öte yandan, İngiliz üslerine düzenlenen saldırıların ardından yerel saatle 21.50 sularında Limasol yakınlarındaki İngiliz askeri üssü Ağrotur'’dan 3 Eurofighter tipi savaş uçağı havalandı.

02 Mart 2026
02 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

