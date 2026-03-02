HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Korkutan anlar: Bilgisayar patladı, ofiste yangın çıktı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir iş yerinde bilgisayarın patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Korkutan anlar: Bilgisayar patladı, ofiste yangın çıktı

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerini kapatarak ayrılmaya hazırlanan Fatih Yami, bir anda şiddetli bir gürültü duydu.

Korkutan anlar: Bilgisayar patladı, ofiste yangın çıktı 1

BİLGİSAYARIN PATLAMASIYLA OFİSTE YANGIN ÇIKTI

Gürültünün geldiği ofis bölümüne yönelen Yami, bilgisayarın patladığını ve yangın çıktığını fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında iş yeri sahibinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Korkutan anlar: Bilgisayar patladı, ofiste yangın çıktı 2

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması ve duman tahliyesi gerçekleştirdi.

02 Mart 2026
02 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararıÖğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı
Trump'ın boynundaki morluklar gündem oldu!Trump'ın boynundaki morluklar gündem oldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli Körfez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kara harekatı sinyali! Trump: "Büyük dalga yakında geliyor"

Kara harekatı sinyali! Trump: "Büyük dalga yakında geliyor"

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

O maç taraftarı ayaklandırdı! Osimhen İran'a gidiyor

O maç taraftarı ayaklandırdı! Osimhen İran'a gidiyor

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.