Apple'ın yeni akıllı saati: Apple Watch Series 11'i sizin için inceledik

Apple yine teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak bir yenilikle karşımızda: Apple Watch 11. Akıllı saat dünyasının lideri olan Apple, bu modelde hem tasarımda hem de performansta önemli adımlar atmış. Biz de günlük yaşamı kolaylaştıran bir asistandan çok daha fazlası olmayı hedefleyen Apple Watch 11'in artıları ve eksileriyle değerlendirdik. İşte, gelişmiş özellikleriyle Apple ekosisteminin en güçlü üyelerinden biri olarak öne çıkan Apple Watch 11'in incelemesi!

Daha ince ve daha güçlü: Apple Watch 11

Bileğinizdeki kişisel bir asistan gibi çalışan Apple Watch 11, uyku skorunu ölçüp daha kaliteli bir uyku için öneriler sunmasıyla sabahları daha zinde uyanmak isteyenler için büyük kolaylık yaşatırken EKG çekebilmesi, kalp ritmini ve oksijen seviyesi gibi verileri sürekli takip etmesiyle de sağlık konusunda içinizi rahat ettiriyor. Gelişmiş fitness özellikleriyle ister yürüyüşte ister spor salonunda olun, antrenmanlarınız hakkında detaylı veriler veren Apple Watch 11, daha uzun pil ömrü sayesinde de gün boyu şarj derdi yaşatmıyor. Aynı zamanda her beğeniye uyan şık ve hafif tasarımıyla iş yerinden spor salonuna kadar her ortamda takılabiliyor.

Apple Watch 11'in avantajları ve dezavantajları

Apple Watch 11, yeni nesil S10 işlemcisiyle önceki modellere göre hem enerji verimliliği hem de işlem hızı açısından ciddi geliştirmelerle uygulamaları daha çabuk açıyor ve arayüz geçişlerini daha akıcı hale getiriyor.

Apple Watch 11’in en büyük farkı, sağlık takibinde geldiği seviye. Yeni optik kalp sensörü ve gelişmiş SpO₂ ölçüm teknolojisi, kalp ritmi bozukluğu (AFib) tespiti ve kan oksijen seviyesi ölçümü önceki modellere göre daha kararlı ve istikrarlı sonuçlar veriyor.

Önceki Apple Watch modellerinde pil ömrü hep kullanıcıların şikayet ettiği konulardan biriydi. Apple Watch 11’de bu ciddi anlamda iyileştirilmiş. Artık tek şarjla 24 saate, Düşük Güç Modu’nda 38 saate kadar normal kullanım mümkün. Üstelik sabah işe giderken 15 dakikalık bir şarj bile size ekstra 8 saat kazandırıyor. Bu, özellikle yoğun tempoda çalışanlar için büyük avantaj.

Yeni Apple Watch 11, çizilmelere karşı iki kat daha dayanıklı bir ekranla geliyor. IP6X toz geçirmezlik ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık da cabası. Yani ister yaz tatilinde denize girin ister tozlu bir bisiklet yolunda sürün, saatiniz her durumda sizinle.

Yeni işletim sistemi, kullanıcılara çok daha fazla özgürlük tanıyor. Artık saat ara yüzünü tamamen kendi tarzınıza göre düzenleyebiliyor, sadece görmek istediğiniz verileri ekranda tutabiliyorsunuz.

Ciddi bir düşme veya trafik kazası yaşadığınızda saat bunu algılayıp otomatik olarak acil servisle iletişime geçiyor. Bu özellik, özellikle yalnız yaşayan ya da sık seyahat eden kullanıcılar için büyük güvence veriyor.

Apple Watch 11, sahip olduğu teknolojilerle üst düzey bir cihaz ama fiyatı da aynı şekilde yüksek yani bu noktada cebinizi biraz zorlamanız gerekebilir.

Apple Watch 11, tüm özelliklerinden tam anlamıyla faydalanabilmeniz için iPhone’a ihtiyaç duyuyor. Örneğin Android kullanıcısıysanız saatin sunduğu sağlık verilerini veya bildirimleri eksiksiz şekilde senkronize edemiyorsunuz. Yani Apple ekosisteminin dışındaysanız bu saatin size yaşattığı deneyimin önemli bir kısmı kullanılmaz oluyor.

Apple Watch 11 hafif ve ince bir tasarıma sahip olsa da gece uyurken bileğinde bir cihaz olması bazı kişilere konforsuz gelebiliyor. Özellikle sıcak yaz aylarında saat takmak daha da bunaltıcı hale gelebildiğinden uyku takibi özelliğini her kullanıcı aynı rahatlıkta yaşayamıyor.

Saatin arayüzü oldukça akıcı olsa da uzun mesajlar yazmak için her zaman kısıtlı bir alana sahip. Siri’nin yardımıyla çoğu işlem sesle yapılabiliyor ama toplu mesajlaşmalarda ya da detaylı uygulama kullanımında eliniz hep telefon rahatlığını arıyor.

Her ne kadar önceki modellere göre iyileşmiş olsa da 24 saatlik pil ömrü, rakip markalardaki 3-5 günlük ortalamaların gerisinde kalıyor.

Yenilenen donanım ve sensörler etkileyici olsa da önceki model olan Series 10 ile farklar günlük kullanımda herkes için hissedilir düzeyde değil.

Apple Watch 11' için kullanıcılar ne diyor?

"Watch SE 2 vardı, bataryası eskidiği için buna geçtim. Zaten benim çok aktif kullandığım bir saatti, çok memnundum, Apple Watch 11 de aynı şekilde işlevsel ve kaliteli."

"Alırken tereddüt ettim açıkçası. İnternetten teknolojik alet aldığım için, aldığım günün ertesi günü elime ulaştı. Direkt telefona bağlayıp orijinalliğini sorgulamaya gittim. kesinlikle orjinal,saat harika rengi goruntusu mukemel hic tereddut etmeden bakabilirsiniz."

İşte çok satan diğer Apple Watch modelleri!

1. Apple Watch Series 9 GPS Akıllı Saat

Yeni S9 çipiyle çok daha akıcı bir deneyim sunan Apple Watch Series 9, süper parlak ekranı sayesinde güneş altında bile net görüntü sağlıyor. İnanılmaz pratik bir kullanımı olan saat, sağlık ölçümleri, kalp ritmi takibi, EKG, uyku analizi ve hatta ruh hali kaydı gibi özelliklerle kendinizi daha yakından tanıyabiliyorsunuz. Üstelik, Düşme Algılama ve Trafik Kazası Algılama gibi güvenlik özellikleri de sizi her an koruma altında tutuyor.

2. Apple Watch SE (2. nesil) GPS Akıllı Saat

Apple Watch dünyasına adım atmak isteyenler için en mantıklı başlangıç noktası olan Apple Watch SE (2. nesil), uygun fiyatına rağmen sunduğu Düşme ve Trafik Kazası Algılama ile gelişmiş kalp ritmi takibi gibi özelliklerle şaşırtıyor. Suya dayanıklı yapısı, renk seçenekleri ve kişiselleştirilebilir kadranlarıyla tarzınızı kolayca yansıtabileceğiniz SE, hem aktif yaşam tarzına ayak uyduruyor hem de iPhone’la kusursuz bir uyum içinde çalışıyor.

3. Apple Watch Series 10 GPS + Cellular Akıllı Saat

Apple Watch Series 10, Apple’ın şimdiye kadarki en şık ve en konforlu akıllı saatlerinden biri. 50 metreye kadar suya ve toza dayanıklı olan saat, EKG, uyku takibi, Döngü İzleme ve Yaşam Bulguları uygulamasıyla sağlık verilerini detaylı şekilde gösteriyor. Hücresel bağlantı sayesinde iPhone’unuz yanınızda olmasa bile arama yapıp müzik dinleyebileceğiniz Series 10, hem teknolojik hem estetik saat arayanlar için ideal bir tercih!

4. Apple Watch SE 3 GPS Akıllı Saat

Apple Watch SE 3, günlük yaşamı daha verimli hale getiren sade ama güçlü bir model. Hep açık ekranı sayesinde saate bakmak için bileğinizi kaldırmanıza gerek kalmadan tüm bilgiler her zaman elinizin altında oluyor. Uyku skorunu, kalp atış hızını ve sıcaklık algılama gibi sağlık durumunu yakından izleyebileceğiniz saatin 18 saatlik pil ömrü ve hızlı şarj özelliğiyle de sizi asla yarı yolda bırakmıyor. Üstelik, farklı kadran ve kayış seçenekleriyle de tarzınızı yansıtmak çok kolay!

5. Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular Akıllı Saat

Doğa sporlarıyla ilgilenenler veya sınırlarını zorlamayı sevenler için harika bir saat olan Apple Watch Ultra 3, titanyum kasası, safir kristal ekranı ve 100 metre suya dayanıklılığıyla en zorlu koşullarda bile sizi yarı yolda bırakmıyor. 42 saate kadar pil ömrüyle uzun rotalarda bile güven veren saat, çift frekanslı hassas GPS ve antrenman yükü takibi sayesinde sporculara üst düzey doğruluk sunuyor. Ayrıca düzensiz kalp ritmi, oksijen seviyesi, uyku skoru gibi sağlık verilerini detaylı biçimde izleyebiliyorsunuz.

