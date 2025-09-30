Hangi iPad'ı alacağınıza karar veremiyor musunuz? İşte modeller arasındaki farklar

Her geçen yıl biraz daha genişleyen iPad dünyasında seçenekler arttıkça karar vermek de zorlaşıyor. Biz de bu yazıda Apple’ın en güncel 5 iPad modelini yan yana koyup, kimin için hangi modelin daha uygun olabileceğini inceleyeceğiz. iPad Pro’nun profesyonel işlere hitap eden gücünden iPad Air’in günlük hayatta pratikliğiyle öne çıkmasına, iPad (A16)’nın dengeli yapısından mini’nin taşınabilirlik avantajına kadar her detayı ele alıyoruz. İşte detaylar!

1. Apple iPad Pro 13 inç Tablet (M4)

Apple iPad Pro 13 inç, Apple’ın iPad dünyasındaki amiral gemisi diyebiliriz. Bu cihazı elinize aldığınızda ilk fark ettiğiniz şey inanılmaz inceliği ve hafifliği oluyor. Kocaman 13 inç ekranına rağmen kolay taşınabilir olmasıyla büyük avantaj yaratan cihaz, özellikle M4 çipi sayesinde neredeyse bir bilgisayar kadar güçlü; fotoğraf düzenleme, video kurgulama ya da büyük dosyalarla uğraşmak istiyorsanız bu iPad sizi asla yarı yolda bırakmıyor. Günlük hayatta ise Apple Pencil Pro ile not almak veya çizim yapmak, Magic Keyboard ile işlerinizi bilgisayardaymış gibi rahat halletmek büyük konfor veriyor.

Apple iPad Pro 13 inç M4’ün avantajları ve dezavantajları

Tabletin M4 çipi ile 4K videoyu hızlıca düzenleyebiliyorsunuz ya da karmaşık grafik programlarında hiç kasma yaşamıyorsunuz. Bu yüzden video editörleri, mimarlar, tasarımcılar için ideal olan iPad Pro, gündelik kullanımda da çok hızlı açılan ve hiçbir iş için bekletmeyen bir deneyim yaratıyor.

Ultra Retina XDR ekranı o kadar canlı ve parlak ki dizi-film izlerken ya da fotoğraflara bakarken farkını hemen görüyorsunuz. Bu, 264 ppi yoğunlukta 2752x2064 çözünürlükle birleşince renkler çok gerçekçi, siyahlar tam siyah görünüyor ve beyazlar da gözünüzü yormuyor.

Apple Pencil Pro derslerde hızlıca not almak isteyen öğrenciler için ya da toplantılarda fikirlerini çizen kişiler için inanılmaz kolaylık sağlıyor. Ekstra defter, kitap ve ders notlarını taşıma derdinizi ortadan kalkıyor. Çizim yapanlar için de basınca duyarlılıkve benzeri özellikleriyle işlerinizi çok hızlandırıyor.

Seyahat eden, sürekli yanına laptop almak istemeyenler için harika. Mesela kafede oturup işlerinizi halletmek ya da uçakta mail yazmak istediğinizde, laptop yerine iPad Pro ve Magic Keyboard ikilisi gayet yeterli oluyor.

Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme özelliğiyle tüm gün yoğun kullanımda bile şarjı yetiyor. Böylelikle sabah işe ya da okula çıkarken alıp akşam eve gelene kadar şarj aramak zorunda kalmıyorsunuz.

iPad Pro gerçekten üst düzey bir cihaz ama fiyatı da bir o kadar yüksek. Sadece sosyal medyada gezmek, dizi izlemek ya da not almak için kullanacaksanız fazla lüks kaçabiliyor.

13 inç ekranın avantajı olduğu kadar dezavantajı da var. Yolculuklarda elde kullanmak bazen hantal gelebiliyor. Eğer klavyeniz yoksa koltukta film izlerken de uzun süre elde tutmak da yorucu olabiliyor.

Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard ayrı satılıyor. Bunlar olmadan iPad Pro, sadece güçlü bir tablet gibi kalıyor. Ama bu aksesuarları aldığınızda maliyet bir MacBook Pro seviyesine çıkabiliyor.

Günlük kullanım için fazla güçlü gelebilir. Mesela sadece e-kitap okumak veya sosyal medyaya bakmak için bu kadar gelişmiş özelliklere gerek olmayabilir.

Apple iPad Pro 13 inç M4’ün kullanıcıları ne diyor?

"Dünyanın en iyi tableti açık ara. Ekran, işlemci, kalemle kullanımı ve magic keyboardla birlikte rakibi yok. Asla bir bilgisayar değil bilgisayar ihtiyacınız varsa bilgisayar alın. Bu cihazda terminal yok doğal olarak. Telefonla bilgisayar arasında ama bilgisayara yakın bir cihaz. Öncelerinde iPhone’a daha yakın olurdu şimdi Mac’e yaklaştı. Verimliliği kesinlikle arttıran, zaman kazandıran bir cihaz. Önceliklerinizi biliyorsanız ve uyuyorsa pişman etmez."

"Tablet değil, bildiğiniz bilgisayar. Ekran akışı çok hızlı; kontrast ayrımı çok keskin ve Nano Texture camda hiç parlama yok. Yazı yazmaktan, görüntü kurgusu ve tasarıma değin her işimi görüyor. Ama en güzeli üye olduğum platformlarda dizi film izlemek… Bütçeniz el veriyorsa mutlaka edinmeye bakın; neticede her şey her gün daha pahalanıyor…"

2. Apple iPad Pro 11 inç Tablet (M4)

Apple iPad Pro 13 inç modelindeki tüm profesyonel donanım burada da var ama daha küçük boyutuyla! M4 çipi sayesinde ister oyun oynayın ister 4K video düzenleyin isterseniz de grafik tasarım yapın, hız konusunda tek bir eksik hissetmiyorsunuz. Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard desteğiyle günlük işlerinizde rahatlık sağlarken iOS’un sunduğu çoklu görev özellikleriyle aynı anda birden fazla işi sorunsuzca yürütebiliyorsunuz.

Apple iPad Pro 11 inç M4’ün avantajları ve dezavantajları

11 inç modeli, 13 inç kadar güçlü ama çok daha taşınabilir. Çantanızda taşıdığınızda bir defter boyutunda hissettiriyor ve performans olarak da bir dizüstü bilgisayarı aratmıyor.

Film izlemeyi seviyorsanız ekranın 264 ppi yoğunlukta 2420x1668 çözünürlüğü sizi hemen içine çekiyor. Örneğin akşam evde ışıkları kapatıp film açtığınızda, sinema kalitesinde bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Çizim yapan ya da fotoğraf düzenleyen biriyseniz de ekranın hassasiyeti ve canlı renkleri sayesinde detayları çok daha net görebiliyorsunuz.

Üniversitede derste veya iş yerinde toplantıda anında yazıp çizebiliyorsunuz. Hatta alışveriş listesi hazırlamayı bile eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Laptop taşımak istemeyenler için birebir. Diyelim ki kafede çalışmak istiyorsunuz, iPad Pro 11 ve Magic Keyboard ikilisiyle hem yazı yazmak hem de işlerinizi halletmek bir bilgisayarda çalışmak kadar çok kolay.

Sabah şarjdan çıkarıp işe gittiğinizde, gün boyu dizi izleyin, not alın, maillerinizi halledin, akşam eve geldiğinizde hala şarjınız kalabiliyor.

13 inç model bazen fazla büyük kalabiliyor ama 11 inç hem elde kullanmasıyla zahmetsiz hem de çizim, yazı ya da video için yeterince geniş bir ekrana sahip.

iPad Pro’nun küçük boyutu daha ucuz olmasını sağlamıyor, hala pahalı bir cihaz. Yalnızca sosyal medya, e-posta ve video izlemek için kullanacaksanız verdiğiniz paranın fazla olduğunu düşünebilirsiniz.

Çizim yapan ya da video düzenleyen profesyoneller için 11 inç bazen dar gelebilir. Özellikle aynı anda birkaç uygulama açıp çalışmak istediğinizde ekran bölünmüşken rahat hissetmeyebilirsiniz.

Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard ayrı satılıyor. iPad Pro’yu tam potansiyeliyle kullanmak istiyorsanız bu aksesuarları da almak gerekiyor ve toplam maliyeti artıyor.

Profesyoneller için muhteşem ama sadece dizi izlemek veya internette gezinmek isteyen kullanıcılara fazla teknik gelebilir.

Apple iPad Pro 11 inç M4’ün kullanıcıları ne diyor?

"iPad Air 2’den beri iPad kullanıyorum şunu çok net söylebilirim ki uzun ömürlülük konusunda daha iyisi yok. Bir kere alayım senelerce sorunsuz ve stabil olarak kullanayım derseniz hiç düşünmeden alabilirsiniz."

"Profesyonel işler yapmayacağım belki ama ekranın 120 hz olması, nano texture olması almamdaki en büyük nedendi. 2 TB aldım ki uzun yıllar kullanabileyim. eSim de tanımladım, fiziki sim kart kullanmak zorunda olmamama sevindim. Bir de bu kadar özellikli bir cihazın bu kadar ince ve hafif olmasına çok aşırı şaşırdım."

3. Apple iPad Air 13 inç Tablet (M3)

Apple iPad Air 13 inç, güçlü performansıyla iPad Pro’nun bir adım altındaki ama hala profesyonel ihtiyaçlara cevap verebilen modeli. İncecik tasarımı sayesinde yanında taşımak çok kolay ama ekran büyüklüğüyle film izlerken ders çalışırken veya sunum hazırlarken sizi asla sıkıştırmıyor. M3 çipi, oyunlardan tasarım uygulamalarına kadar birçok ağır işi takılmadan yapmanıza olanak veriyor. Apple Pencil Pro desteğiyle çizim ve not alma keyfi, Magic Keyboard ile tam bir laptop hissi yaşatıyor.

Apple iPad Air 13 inç M3’ün avantajları ve dezavantajları

Birçok uygulamayı aynı anda çok rahat çalıştırıyor. Örneğin bir yandan toplantıya katılırken arka planda Keynote sunumunuzu düzenleyebiliyorsunuz.

Büyük ekranıyla film izlemek, PDF okumak ya da çizim yapmak çok daha keyifli. Mesela bir öğrenciyseniz derste hoca not anlatırken aynı ekranda hem not tutup hem de kitabınızı açabiliyorsunuz.

Çizim yapmayı sevenler ya da derslerde not tutan öğrenciler için günlük hayatı daha pratik hale getiriyor. Kalemin basınca duyarlılığı sayesinde sanki gerçek kalemle yazıyormuş gibi his veriyor.

Klavye ve trackpad kombinasyonu, iPad Air’i bir laptop gibi kullanmanızı sağlıyor. Seyahatte yanınıza bilgisayar almak yerine sadece bu ikiliyi götürmek inanılmaz hafiflik kazandırıyor.

Sabah şarjdan çıkarıp işe/okula gittiğinizde akşama kadar idare ediyor. Uzun tren ya da uçak yolculuklarında da priz aramadan film izleyebilir veya oyun oynayabilirsiniz.

Yüz tanıma yerine parmak iziyle güvenlik sunması, bazı kullanıcılar için daha pratik. Özellikle güneş gözlüğü ve şapka taktığınız ortamlarda ya da hızlıca açmanız gerektiğinde tek dokunuşla ekran kilidini açabilmek büyük kolaylık yaratıyor.

Wi-Fi 6E ile evde yüksek hızlı internetten maksimum fayda alabiliyorsunuz. Ayrıca cellular versiyonu alırsanız yanınıza modem taşımadan tatilde ya da seyahatte de çevrim içi kalabiliyorsunuz.

iPad Pro kadar pahalı değil ama hala yüksek fiyatlı bir cihaz. Eğer sadece dizi izlemek, sosyal medyada gezinmek ve arada sırada not almak için almayı düşünüyorsanız kararınızı tekrar bir gözden geçirebilirsiniz.

13 inç ekran güzel ama elde uzun süre tutmak yorucu olabiliyor. Yatakta film izlerken kolunuz ağrıyabilir veya minibüs/metroda ayakta kullanmak zor gelebilir. Daha kompakt bir cihaz isteyenler için 11 inç olan modeller çok daha rahatlık verir.

Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard ayrı satılıyor. Böyle olunca da toplam maliyet neredeyse bir MacBook seviyesine geliyor.

Evet Liquid Retina ekranı çok kaliteli ama iPad Pro’daki Ultra Retina XDR ekran kadar iddialı değil. Profesyonel video düzenleyen ya da grafik tasarımla uğraşanlar için renk doğruluğu Pro’nun gerisinde kalabilir. Yani profesyonel işler için Air bazen yetersiz hissettirebilir.

M3 çip güçlü olsa da Pro’daki M4 çip kadar değil. Çok yoğun video kurgusu ya da büyük 3D tasarımlarda zaman zaman fark edilebilir ve performans farkı hissedebilirsiniz.

Parmak ıslaksa ya da ekran koruyucu kalınsa parmak izi algılamada sorun çıkabiliyor. Böyle anlarda Face ID’nin rahatlığı aranabilir.

Apple iPad Air 13 inç M3’ün kullanıcıları ne diyor?

"iPad Pro modellerinden pek farkı yok: Ses Pro'ya göre düşük ama ürün verdiğiniz paranın çok fazlasını hak ediyor. Üst düzey işlerde kullanmayacaksanız iPad Pro almak mantıksız, pili yoğun kullandığım halde 8 saatte %30'a düştü."

"Ürün çok iyi ya, bu kadar memnun kalacağımı beklemezdim. Huawei kabusundan sonra iyi geldi. Umarım Macbook laptop gibi en az 10 yıl kullanırım."

4. Apple iPad Air 11 inç Tablet (M3)

iPad Air 11 inç, M3 çipi sayesinde günlük işlerden yaratıcı projelere kadar her şeyi pürüzsüz bir şekilde yapabileceğiniz güçlü bir tablet. Kompakt boyutuyla çantanıza kolayca sığıyor, elinizde taşırken bile ağırlık yapmıyor. Canlı Liquid Retina ekranı film izlemeyi, çizim yapmayı ya da sadece internette gezinmeyi çok keyifli hale getiriyor. Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard desteği ile ister not alın ister sunum hazırlayın, iPad Air 11 inç adeta küçük bir bilgisayar gibi iş görüyor.

Apple iPad Air 11 inç M3’ün avantajları ve dezavantajları

11 inç ekran, özellikle metroda, kafede ya da seyahatte kullanım için büyük bir artı. Mesela trende yan koltuktaki kişiyi rahatsız etmeden dizi izleyebiliyor ya da kahvenizi beklerken not alabiliyorsunuz. 13 inç modele göre çantada daha az yer kaplaması da günlük hayatın koşuşturmasında çok işlevsel oluyor.

Photoshop’ta detaylı düzenlemeler yaparken aynı anda Spotify’dan müzik dinleyip Safari’de birkaç sekme açsanız bile gayet akıcı işliyor. Özellikle oyunseverler için donma derdi tarihe karışıyor.

Apple Pencil Pro ile öğrenciler için ders sırasında not tutmak, çizim meraklıları için dijital eskiz yapmak çok konforlu.

12 MP Center Stage ön kamera sayesinde görüntülü görüşmelerde kameraya dönmek zorunda kalmıyorsunuz, hareket etseniz bile sizi ortada tutuyor. Bu özellik özellikle evden çalışanlar için büyük kolaylık.

11 inç, taşınabilirlik açısından avantaj sağlasa da video düzenleme veya çizim yaparken “Keşke biraz daha büyük olsaydı.” dedirtebilir. Uzun süre film izlerken ya da yan yana uygulama açarken ekranın dar gelmesi de mümkün.

iPad Air performans olarak çok güçlü ama fiyatı hala pek çok kişi için yüksek gelebilir. Özellikle yanında Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard almak isterseniz toplam maliyet küçük bir dizüstü bilgisayar fiyatına yaklaşıyor.

Apple iPad Air 11 inç M3’ün kullanıcıları ne diyor?

"Kalem ile birlikte ürünü tasarım yapmakta kullanabilirsiniz. İşlemcisi, arayüzü çok akışkan ve kullanışlı yapıyor. Kamerası orta segment olsa da mobilite açısından ve kapladığı alanın azlığından seyahatlerde bir numara yapıyor kendisini."

"Tablette başka bir cihaz düşünemiyorum, M3 çipi zaten kendisini kanıtlamış, M4 pahalıydı onu almadım, eşim de bilgisayar niyetine kullanacak, evdeki ihtiyaçlarımızı giderecek ikinci bir alet olarak hizmet ediyor. Gayet iyi, klasik Apple kalitesi."

5. Apple iPad (A16)

Apple iPad (A16), hem günlük işler hem de eğlence için vazgeçilmez bir model. 11 inç Liquid Retina ekranı sayesinde film izlemek, çizim yapmak veya oyun oynamak çok keyifli hale geliyor. A16 çip ile donatıldığı için uygulamalar arası geçişler hızlı, oyunlarda takılma yok, multitasking yapmak çok kolay. İster öğrencilik hayatında not tutmak ister iş yerinde belgeler üzerinde çalışmak ister akşamları dizi izlemek için kullanın, iPad (A16) her senaryoda yanınızda taşıdığınız güçlü bir bilgisayarmış hissi veriyor.

Apple iPad A16’nın avantajları ve dezavantajları

11 inç ekran, hem elde kullanımda rahat hem de çantada taşırken neredeyse hiç yer kaplamıyor. Örneğin sabah metro yolculuğunda bir yandan haberleri okuyup bir yandan kahvenizi içebilirsiniz. Evin farklı odalarında dolaşırken de laptop taşır gibi ağır hissettirmiyor.

Bir yandan Spotify açıkken öbür yandan sosyal medyada dolaşmak ya da ders notlarına bakmak mümkün. Çip o kadar hızlı ki PUBG gibi grafik yoğun oyunlarda bile kasma yaşatmıyor.

Sabah derse ya da işe çıkarken şarjı tam doldurup gün boyunca hiç düşünmeden kullanabiliyorsunuz: Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme veya video izleme ile akşam eve döndüğünüzde hala şarjı oluyor.

Apple Pencil ile öğrenciler için derste hızlıca not almak, öğretmenler için sunum hazırlamak, tasarımcılar için çizim yapmak inanılmaz kolay. Magic Keyboard’un çıkarılabilir klavyesini de ister bilgisayar gibi kullanın ister sadece koruyucu kılıf olarak takın.

Özellikle Center Stage özelliği, online derslerde veya toplantılarda sizi hep kadrajın ortasında tutuyor. Yani hareket etseniz bile kamera sizi takip ediyor.

iPad (A16), günlük işler için mükemmel ama video editörleri ya da tasarımcılar için Pro modeller kadar güçlü değil. Mesela 4K video düzenlerken bazen uzun export süreleri can sıkabiliyor. Yani çok yoğun iş yükü için Pro’ya yönelmek daha mantıklı olabilir.

iPad’in başlangıç fiyatı kabul edilebilir seviyede olsa da yanında Apple Pencil ve Magic Keyboard almak istediğinizde toplam maliyet bir anda yükseliyor. Özellikle öğrenciler için bu ek masraflar bütçelerini zorlayabilir.

128 GB başlangıç depolaması başta yeterli gibi görünse de birkaç oyun, indirilen offline diziler ve fotoğraf/video derken hızla dolabiliyor.

Apple iPad A16’nın kullanıcıları ne diyor?

"Ekranın büyük olması benim için birinci öncelikti. işlemci ve RAM hızı benim için ikinci plandaydı. Apple başta olmak üzere Samsung, Huawei, Xiaomi ve Honor gibi bütün markaların tabletlerini araştırdım. Ve netice olarak Apple'da karar kıldım. Eğer kullandığınız telefon, akıllı saat veya kulaklık Apple markaysa kesinlikle 3 kuruş fazla verin Apple alın. Daha önce yıllarca Android kullanmış biri olarak söylüyorum bunu. Android‘den Apple’a geçtikten sonra bunun konforunu daha iyi hissediyorsunuz."

"Yeni nesil iPad gerçekten harika. Tasarımı ve performansı oldukça iyi. Ekranı ve çerçeve oranı güzel. Klasik Apple kalitesi. Günlük kullanım için bir tablet arıyorsanız veya çocuğunuzun eğitimi için bu tablet tüm ihtiyaçlarınızı karşılar."

