OpenAI'da Pentagon istifası! Caitlin Kalinowski görevi bıraktı

OpenAI'ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yaptığı yeni anlaşma, şirket içi bir istifa getirdi. Meta'dan transfer edilen ve şirketin en önemli projelerini yürüten robotik birimi lideri Caitlin Kalinowski, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFA NEDENİ PENTAGON ANLAŞMASI

TechCrunch'ta yer alan habere göre; Kalinowski istifasına, şirketin Pentagon ile imzaladığı tartışmalı anlaşmayı gerekçe gösterdi.

Kalinowski, bunun kolay bir karar olmadığını söyledi.

Caitlin Kalinowski, Meta için artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri geliştiren ekibe liderlik ettikten sonra Kasım 2024'te OpenAI'a katılmıştı.