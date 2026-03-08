HABER

OpenAI'da Pentagon istifası! Caitlin Kalinowski görevi bıraktı

OpenAI'da istifa depremi yaşandı. Şirketin robotik biriminin lideri Caitlin Kalinowski, Pentagon ile yapılan yapay zeka anlaşmasına tepki göstererek görevinden istifa etti.

Enes Çırtlık

OpenAI'ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile yaptığı yeni anlaşma, şirket içi bir istifa getirdi. Meta'dan transfer edilen ve şirketin en önemli projelerini yürüten robotik birimi lideri Caitlin Kalinowski, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFA NEDENİ PENTAGON ANLAŞMASI

TechCrunch'ta yer alan habere göre; Kalinowski istifasına, şirketin Pentagon ile imzaladığı tartışmalı anlaşmayı gerekçe gösterdi.

Kalinowski, bunun kolay bir karar olmadığını söyledi.

OpenAI da Pentagon istifası! Caitlin Kalinowski görevi bıraktı 1

Caitlin Kalinowski, Meta için artırılmış gerçeklik (AR) gözlükleri geliştiren ekibe liderlik ettikten sonra Kasım 2024'te OpenAI'a katılmıştı.

