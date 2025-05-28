Oyun severler buraya! Playstation 5 Pro ve X Box Series X'i sizin için karşılaştırdık

Playstation 5 Pro ve Xbox Series X, hem teknik özellikleri hem de sundukları kullanıcı deneyimi açısından ciddi farklar barındırıyor. PS5 Pro'nun grafik gücünden Xbox Series X’in Game Pass avantajına kadar her detayı masaya yatırdık. Tasarım farkları, özel oyunları ve fiyat-performans değerlendirmeleriyle iki konsolu da sizin için detaylıca analiz ettik. Peki, sizin tercihiniz hangisi olurdu? Gelin, bu iki güçlü konsolun farkları neler ve hangisi sizin oyun tarzınıza daha çok hitap ediyor birlikte bakalım. İşte detaylar!

Playstation 5 Pro

PlayStation 5 Pro, Sony'nin oyun dünyasına sunduğu en güçlü konsollardan biri olarak öne çıkıyor. Gelişmiş ışın izleme teknolojisi, 4K çözünürlükte süper keskin görüntü netliği ve yüksek çerçeve hızıyla oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Yapay zeka destekli PSSR teknolojisi sayesinde oyunları daha canlı ve gerçekçi gösteren Sony PlayStation 5 Pro, geniş depolama kapasitesiyle de geniş oyun kütüphaneleri için ideal bir seçenek.

Playstation 5 Pro'nun avantajları ve dezavantajları

Sony Playstation 5 Pro, 16.7 teraflop işlem gücü ve 120 fps'ye varan hızı sayesinde oyunları adeta gerçek hayattaki gibi netlikte ve akıcılıkta çalıştırıyor. Öyle ki yarış ve aksiyon oyunlarındaki hızlı sahnelerde bile görüntü kalitesi düşmeden ilerleyebiliyorsunuz.

2 TB'lık SSD, hem büyük boyutlu oyunları kurmak için yeterli alan sunuyor hem de oyun içi kayıtlar, güncellemeler ve indirilebilir içerikler için ekstra boşluk sağlıyor. Bu sayede silme ve yer açma derdiyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

Playstation 5 Pro, 60 Hz ve 120 Hz destekli ekranlarla birlikte kullanıldığında oyunlar akıcı ve pürüzsüz bir şekilde çalışıyor. Bu da özellikle FPS türü oyunlarda rekabet avantajı yaratıyor.

Yapay zekadan destek alan PlayStation® Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisi ile daha düşük çözünürlükteki oyunlar bile üst düzey netlik kazanarak görseller daha keskin, renkler daha doygun hale geliyor.

Playstation 5 Pro için 100’den fazla PS5 oyununa özel optimize edilmiş performans, sevilen oyunları maksimum kalitede oynamayı mümkün kılıyor. Böylelikle oyun koleksiyonunuzu yenilemeden üst düzey verim elde edebiliyorsunuz.

En yeni nesil Wi-Fi 7 teknolojisi daha fazla bant genişliği kullanarak bağlantı kopmalarını ve gecikmelerini tarihe karışmasını sağlıyor. Online rekabetçi oyunlarda her milisaniyenin önemi varken Playstation 5 Pro, bu özelliğiyle büyük fark yaratıyor.

DualSense kablosuz kontrol cihazı ile oyuna özel titreşimler ve tetik dirençleriyle her silah, zemin ya da aracın hissiyatını algılayabiliyorsunuz. Bu sayede oyunlara fiziksel olarak da dahil oluyormuş gibi hissedebiliyorsunuz.

Ultra yüksek hızlı SSD ile oyunlar saniyeler içinde açılıyor, bölüm geçişlerinde bekleme süreleri ise neredeyse yok denecek kadar az.

PlayStation 5 Pro’nun gelişmiş özellikleri fiyatına da yansımış durumda. Özellikle yeni çıkan bir konsol olduğu için kampanyasız bulmak zor olduğundan bütçeyi zorlayabilir. Bu açıdan bakıldığında Xbox Series X fiyat olarak daha iyi bir seçenek gibi görünüyor.

PlayStation 5 Pro, her ne kadar PS4 oyunlarının çoğunu desteklese de bazı eski oyunlarda uyumluluk sorunları yaşanabildiğinden tüm arşivinizi taşıyamayabilirsiniz. Öte yandan X box Series X oyunları 4 neslin sahip olduğu kütüphaneyi tek bir cihazda topluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Daha önce orijinal PS5'e ve şimdi de PS5 Pro'ya sahibim ve fikrime göre yükseltmenin kesinlikle buna değdiğini söyleyebilirim. Elden Ring, daha az takılma ve VRR'nin de yardımıyla daha tutarlı bir kare hızıyla temel PS5'ten çok daha iyi çalışıyor. Assassin's Creed Shadows gibi daha yeni başlıklardaki kalite farkı, bu konsolun hem grafiksel sadakat hem de güç açısından parayla satın alınabilecek en iyi konsol olduğunu gerçekten gösteriyor.”

“PlayStation 5 Pro, görsel kaliteyi ve sürükleyiciliği yeni zirvelere taşımak isteyen oyuncular için etkileyici bir yükseltmedir. Öne çıkan bir özellikse çeşitli oyunlarda gerçekçi aydınlatma ve yansımalar sağlayan gelişmiş ışın izleme yetenekleridir. Bu geliştirme, özellikle görsellerin artık daha keskin ve akıcı göründüğü Spider-Man 2 ve Horizon Zero Dawn Remastered gibi oyunlarda sahnelere ek derinlik ve gerçekçilik katar. Ayrıca, yeni PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisi, ölçeklemeyi destekler ve GPU'yu aşırı yüklemeden daha keskin dokular sunarak 4K ekranlara bile ekstra bir görsel destek sağlar.”

Xbox Series X

Xbox Series X, Microsoft'un şimdiye kadar ürettiği en hızlı ve en güçlü oyun konsolu olarak dikkat çekiyor. Gerçek 4K oyun deneyimi, saniyede 120 kareye kadar destek ve 8K HDR ile oyunlar daha canlı ve akıcı hale geliyor. Xbox Velocity Architecture ile oyunlar daha hızlı yükleniyor ve Hızlı Sürdürme özelliği ile birden fazla oyun arasında çabucak geçiş yapılabiliyor. Ayrıca, Xbox One, Xbox 360 ve Orijinal Xbox cihazlarındaki farklı nesilde çıkan binlerce oyunla uyumlulukla geniş bir oyun kütüphanesine erişim imkanı tanıyor.

Xbox Series X'in avantaları ve dezavantajları

Xbox Series X, 12 teraflop işlem gücü sayesinde en yeni ve en zorlu oyunlarda bile üst düzey performans sunuyor. Bununla birlikte grafik kalitesi düşmeden ve kasma yaşamadan oyun keyfini sürdürebiliyorsunuz. Üstelik, gerçek 4K çözünürlük ve 8K HDR desteğiyle renkler daha canlı, karakter ve mekan detayları ise daha net oluyor.

Özel olarak yapılandırılmış SSD, yükleme ekranlarını neredeyse ortadan kaldırıyor. Oyunlar çok kısa sürede açılıyor ve hemen aksiyona geçilebiliyor.

Aynı anda birden fazla oyunu açık tutmayı ve kaldığınız yerden anında devam etmenizi sağlayan Hızlı Sürdürme işlevi, özellikle de çok oyun oynayanlar ive bıraktığı yerden oyuna devam etmek isteyenler için büyük kolaylık yaratıyor.

X box Series X oyunları, sadece kendi cihazıyla sınırlı değil. Xbox One, Xbox 360 ve orijinal Xbox kütüphanesindeki oyunları destekleyen Xbox Series X, eski oyun koleksiyonunuzu değerlendirme fırsatı da sunuyor. Böylelikle zamanında yatırım yaptığınız oyunlar boşa gitmeden tek konsolda dört nesil oyun keyfi mümkün hale geliyor.

Game Pass ile aylık bir abonelikle yüzlerce oyuna sınırsız erişim imkanı tanıyor. Yeni çıkan oyunlara da ilk günden erişmek mümkün, bu da sürekli yeni içerik arayanlar için çok cazip bir özellik!

Gelişmiş Dolby Atmos ve DTS:X teknolojileriyle oyunlar yalnızca görsel değil işitsel olarak da etkileyici ve gerçekçi hale geliyor. Bu sayede adeta oyunun içindeymiş gibi hissediyorsunuz.

Hem yatay hem dikey kullanılabilen tasarımı sayesinde yerleştirme konusunda evde büyük kolaylık yaşatıyor. Ayrıca sade ve şık görünümüyle dekorasyona da uyum sağlıyor.

Xbox Series X’in sahip olduğu tüm bu özellikler maliyeti de artırıyor. Xbox Series X fiyat açısından PS5 Pro'ya göre daha uygun gibi görülse de özellikle yan ürünler ve ek aksesuarlar işin içine girince bütçenizi büyük oranda zorlayabilir.

PlayStation ile kıyaslandığında Xbox'ın exclusive olarak da adlandırılan özel oyun kütüphanesi daha dar ve PlayStation ile karşılaştırıldığında kullanıcılar tarafından çok ilgi görmüyor. Eğer özel oyunlara öncelik veriyorsanız bu durum kararınızı etkileyebilir.

PlayStation ve Xbox için de geçerli olan bir dezavantaj var, o da kendi markasına ait kol ve kulaklık gibi aksesuarların oldukça pahalı olması. Uyumlu üçüncü parti ürünler almak daha cazip gelse dahi onlar da her zaman beklenen verimi sunmayabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ham güç, saçma yükleme süreleri ve performans söz konusu olduğunda Xbox Series X bu neslin en iyi konsoludur. Ultra hızlı SSD'si, 120 FPS'de 4K desteği ve neredeyse tüm Xbox kataloğuyla geriye dönük uyumluluğuyla, onunla oynamak bir oyun bilgisayarına sahip olmak gibi hissettiriyor."

“Bunu mu yoksa PS5 Pro'yu mu almam gerektiği konusunda kararsızdım. Sonunda Xbox'ı almaya karar verdim çünkü GamePass, kontrolcü için şarj edilebilir piller kullanma yeteneği, Xbox kontrolcülerinin hissiyatını tercih etmem ve genel olarak Xbox ekosistemini daha çok sevmem. O kadar güçlü olmasa da bu Xbox kesinlikle çok iyi çalışıyor."

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