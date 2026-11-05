Dyson'dan Nespresso'ya: 5 Kasım 2026 günün fırsat ürünleri

Profesyonel kahve deneyiminden ikonik spor ayakkabılara 5 Kasım’ın en yüksek oranlı fırsatları yayında! Nespresso’daki dip fiyattan Dyson’daki 13.000 TL’lik indirime, Puma, Camper ve Kiperin avantajlarına kadar öne çıkan tüm ürünler burada. Stoklar ve kodlar tükenmeden listemizi inceleyin, ihtiyaçlarınızı indirimli tamamlayın!

1. Dyson V12 Slim Submarine Kablosuz Süpürge

Hem kuru hem de ıslak temizlik başlığıyla ev temizliğinde devrim yaratan Dyson V12 Slim Submarine, indirim döneminin en büyük sürprizlerinden birini yapıyor. Tam 13.000 TL net indirimde olan modeli tükenmeden yakalamak için linke tıklayın.

2. Camper Peu Pista Gm Erkek Bot

Kalitesi ve tasarımıyla ikonikleşen Camper modellerinde kaçırılmayacak çift avantaj var. Sezon ürünlerindeki %40 net indirime ek olarak, sepet aşamasında kullanabileceğiniz sınırlı sayıdaki CAMPER500 kod fırsatını kaçırmayın.

3. Nespresso F121 Lattissima One Kahve Makinesi

Evde taze sütlü latte ve cappuccino keyfini sevenler için harika bir haberimiz var. Nespresso'nun en sevilen modellerinden biri olan F121 Lattissima One, Kasım ayına özel %43 indirimle bugüne kadarki en uygun fiyatına düştü.

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4. Puma Anzarun Lite Spor Ayakkabı

Puma’nın en çok satan ve günlük kullanımda konforuyla öne çıkan modellerinden Anzarun Lite spor ayakkabının fiyatı dip seviyede. Puma'daki %70'e varan indirimler ve seçili ürünlerde 2.'si %70 indirim kampanyası için linke göz atabilirsiniz.

5. Kahve Dünyası'nda 2. ürün 1 TL

Kahve ve çikolata tutkunları için Kahve Dünyası'ndan lezzetli bir fırsat geldi. 2. ürün 1 TL kampanyasına ek YERİM150 koduyla favori lezzetlerinizi avantajlı şekilde stoklamak için acele edin!

6. Pierre Cardin Erkek Regular Fit Polar Sweatshirt

Pierre Cardin dev fırsat günlerinde tüm ürünlerde %63 net indirime ek PC400 kod fırsatı sunuyor. Dolabınızda mutlaka yer alması gereken Polar Sweatshirt ise basic ve kolay kombinlenen tasarımıyla bu indirim döneminde sepete atmanız gereken temel parçaların başında geliyor.

7. Emporio Armani Stronger With You Intensely EDP Erkek Parfüm (100 ml)

Erkeklerin en çok tercih ettiği imza kokulardan Armani Stronger With You parfümde büyük fırsat var. Siz de %30 indirime ek olarak, bugüne özel geçerli LUKS10 kodunu kullanarak ekstra avantaj yakalamak için hemen linke tıklayın!

8. Kiperin %100 Saf ve Doğal Yüksek Biyoaktif ve Biyoyararlı Çift Hidrolize Edilmiş Toz Peptitleri İçeren Kolajen (500 gr)

Sağlıklı yaşam rutinlerinin vazgeçilmezi olan Kiperin Kolajen'de stok yapmak isteyenler için doğru zaman. Kolajenlerde %40 indirime ek 3 Al 2 Öde kampanyası başladı.

9. Under Armour Qualifier Run ½ Fermuarlı Erkek Üst

Spor yaparken veya günlük kullanımda performansı artıran Under Armour Qualifier Run yarım fermuarlı üst yarı fiyatına düştü. Under Armour'un net %50 indirime ek kupon fırsatlarını bedenler tükenmeden sepetinize atın.

10. Wesse WWG203804 Erkek Kol Saati

Şık tasarımıyla dikkat çeken Wesse kol saati, 1,562 TL'ye düştü. Saat&Saat markalı sevilen modellerde %45’e varan indirimler hem kendinizi hem de sevdikleriniz için harika bir hediye alternatifi sunuyor. İndirimli ürünlerin tamamını görmek için linke tıklayın!

Bu içerik 5 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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