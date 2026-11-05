Jandarma devriyesinde kaçak kazı tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 2 Kasım’da gerçekleştirilen devriye çalışmaları sırasında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Bölgede yapılan kontrollerde, H.A.’ya (44) ait olduğu belirtilen ve açıkta bırakılan sondaj makinesi, 3 sondaj borusu, el dedektörü, 3 kürek, kazma, balyoz, destek demir çubuğu, 2 varil ve 2 litre benzin ele geçirildi. Ayrıca alanda bir adet kimlik ve cep telefonu bulundu.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır