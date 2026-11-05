Türkiye için peş peşe 'vize' adımları! Almanya'nın ardından Bulgaristan da resmen duyurdu

Türk vatandaşlarının uzun zamandır yaşadığı Schengen vizesi sorununun çözümü için Bulgaristan harekete geçti. Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığı görüşmenin ardından konsolosluk personelinin artırılacağını ve yeni bir elektronik randevu sisteminin devreye alınacağını duyurdu.

TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE KOLAYLIĞI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Londra'da düzenlenen World Travel Market (WTM) 2026 Turizm Fuarı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen Dimitrov, iki ülke arasındaki turizm hareketliliğini artırmak amacıyla vize başvuru süreçlerinin kolaylaştırılacağını açıkladı.

Bulgaristan'ın konsolosluk hizmetlerinde görev yapan personel sayısı artırılacak.

Daha fazla vize başvurusu işleme alınabilecek ve başvuruların sonuçlandırılması için gereken süre kısaltılacak.

Ayrıca vize randevularında yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla yeni bir elektronik rezervasyon sistemi hazırlanıyor.

Sistemin yakın zamanda test edilmesi planlanıyor.

"VİZE BAŞKA BİR ÜLKEYİ SEÇME NEDENİ OLMAMALI"

Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov, düzenlemelerin turizm sektörünün uzun yıllardır gündeme getirdiği bir soruna çözüm sağlayacağını kaydetti:

"Bu, turizm sektörünün yıllardır dile getirdiği bir soruna yönelik gerçek bir reformdur. Bir kişi hafta sonunu veya tatilini Bulgaristan'da geçirmek istediğinde, vizeye erişim başka bir destinasyonu seçmek için bir neden olmamalıdır. Kurumların ortak çabalarıyla seyahati daha hızlı ve kolay hale getirecek somut çözümlere ulaştık"

"TÜRKİYE KAPIMIZIN EŞİĞİNDE DEVASA BİR PAZAR"

Türkiye'nin Bulgaristan turizmi açısından önemine işaret eden Dimitrov, "Türkiye kapımızın eşiğinde devasa bir pazar. Bulgaristan'ı seçmek isteyen insanların önündeki temel engellerden birini kaldırmamız önemlidir" ifadelerini kullandı.

Dimitrov, vize sorununun çözümüne yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'ya teşekkür etti.

8 AYDA 746 BİN TÜRK VATANDAŞI BULGARİSTAN'I ZİYARET ETTİ

Bulgaristan'ın açıkladığı verilere göre, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde ülkedeki konaklama tesislerinde yaklaşık 192 bin Türk turist ağırlandı.

Aynı dönemde Türk vatandaşlarının Bulgaristan'a gerçekleştirdiği toplam ziyaret sayısı ise yaklaşık 746 bine ulaştı.

TÜRKİYE İLE ORTAK TURİZM PROJELERİ GÜNDEMDE

Bakanlar İlin Dimitrov ve Mehmet Nuri Ersoy, görüşmede iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin artırılması için ortak projeleri de ele aldı.

Görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan'ın ortak tarihi ve kültürel mirasından yararlanılarak yeni turizm rotalarının oluşturulması ve gastronomi alanında iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirildi.

Dimitrov ayrıca Türk üniversitelerini, Bulgaristan'da turizm alanında eğitim veren yükseköğretim kurumlarının oluşturduğu birliğe katılmaya davet etti.

Söz konusu girişimin ilerleyen dönemde Balkanlar ve Avrupa'daki üniversiteleri kapsayan uluslararası bir eğitim ağına dönüştürülmesi hedefleniyor.