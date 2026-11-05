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Daltonlar üyesi Gökhan Şahin Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Daltonlar Organize Suç Örgütü Üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan ülkemize iade edildi." ifadelerine yer verildi.

Daltonlar üyesi Gökhan Şahin Türkiye'ye iade edildi
Ufuk Dağ

Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ‘Daltonlar’ isimli Organize Suç Örgütü mensuplarından Gökhan Şahin, Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Daltonlar üyesi Gökhan Şahin Türkiye ye iade edildi 1

EMNİYET VE MİT'TEN ORTAK OPERASYON

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ‘Daltonlar’ Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan Ülkemize İade Edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ticareti yapma veya sağlama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Gökhan Şahin’in Gürcistan’dan ülkemize iadesi sağlandı" ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Daltonlar
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