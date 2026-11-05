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Akın Gürlek “Kimse paçayı kurtaramaz!” mesajı! Üst düzey isimler cezaevinde, yeni ifade dalgası yolda

Fon soruşturmasında bilançoyu açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Makamına, nüfuzuna bakılmayacak; deliller nereye uzanıyorsa hukuk oraya uzanacak" diyerek kararlılık mesajı verdi. Bu mesajın hemen ardından Fatma Betül Sayan Kaya, eşi ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yeniden şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması dikkat çekti.

Akın Gürlek “Kimse paçayı kurtaramaz!” mesajı! Üst düzey isimler cezaevinde, yeni ifade dalgası yolda

Fon soruşturmasına ilişkin yeni açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü vurgulayan Gürlek, kamu görevlilerine ilişkin süreçlerin de devam ettiğini belirterek "Hiçbir şey kapanmış, durdurulmuş veya rafa kaldırılmış değildir" dedi. Soruşturma kapsamında 433 şüpheli bulunduğunu açıklayan Gürlek, "Kimse 'Ben paçayı kurtarırım' hesabı yapmasın. Deliller nereye uzanıyorsa hukuk da oraya uzanacaktır" ifadelerini kullandı.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA, EŞİ VE ESKİ SPK BAŞKANI İFADEYE ÇAĞRILDI

Öte yandan Gürlek’in fon soruşturması kapsamında yapmış olduğu bu açıklamanın hemen ardından eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de yeniden şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvurulacağının açıklaması dikkat çekti.

Akın Gürlek “Kimse paçayı kurtaramaz!” mesajı! Üst düzey isimler cezaevinde, yeni ifade dalgası yolda 1

FON SORUŞTURMASINDA ÜST DÜZEY BÜROKRATLAR TUTUKLANDI

Fon soruşturması kapsamında kamu kurumlarında üst düzey görevlerde bulunmuş isimler de tutuklananlar arasında yer aldı. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci, eski SPK Daire Başkanı Erman Çete ve eski Hazine ve Maliye Bakanlığı gelirler kontrolörü Eren Yeşilyurt'un yanı sıra eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun da soruşturma kapsamında tutuklandı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'te üst düzey yöneticilik yapan Taha Çakmak ile Gürol Sami Özer de tutuklanan isimler arasında bulunuyor.

Akın Gürlek “Kimse paçayı kurtaramaz!” mesajı! Üst düzey isimler cezaevinde, yeni ifade dalgası yolda 2

AKIN GÜRLEK’TEN FON SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

Akın Gürlek fon soruşturmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

  1. Fon soruşturmasında hiçbir olayın üzeri örtülmeyecek, hiç kimse korunmayacaktır. Kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakılmayacaktır. Soruşturmanın geldiği aşama ve bugüne kadar gerçekleştirilen işlemler somut verilerle kamuoyuna açıklanacaktır.
  2. Hukuk, sosyal medya iddialarına göre değil, somut delillere göre hareket eder. Soruşturma adım adım, titizlikle ve kararlılıkla ilerlemektedir. Her işlem hukuki dayanakları oluşturularak gerçekleştirilmektedir. Kimse acele edilmediğini düşünerek sürecin durduğunu sanmasın.
  3. Kamu görevlilerine ilişkin süreçler de devam etmektedir. Gerekli incelemeler ve adli işlemler mevzuata uygun şekilde yürütülmektedir. Hiçbir şey kapanmış, durdurulmuş veya rafa kaldırılmış değildir. Hukuki sorumluluğu bulunan hiç kimse bu sürecin dışında tutulmayacaktır.
  4. Milletimizin hakkını gasp eden vurguncuların yanına bu yaptıkları kâr kalmayacaktır. Hukuka aykırı yollarla elde edildiği tespit edilen malvarlıklarının geri alınması için bütün yasal mekanizmalar işletilecektir. Cumhuriyet Savcıları, delillerin işaret ettiği kişiler hakkında gerekli işlemleri sırasıyla yapmaktadır. Soruşturma genişledikçe çember daralmaktadır.

Gelinen aşamada soruşturma kapsamında toplam 433 şüpheli bulunmaktadır. 112 kişi tutuklu olup 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır. 38 şüpheli ise firaridir. Ayrıca 359 gerçek kişi ve 111 tüzel kişinin malvarlıklarına ve banka hesaplarına bloke ve tedbir işlemleri uygulanmıştır.

Milletimiz müsterih olsun, vurguncular ise tedirgin olmaya devam etsin.

Hiç kimse, sahip olduğu makamın, kurduğu ilişkilerin veya arkasına aldığı gücün kendisini hukuktan koruyacağını düşünmesin.

Kimse “Ben paçayı kurtarırım.” hesabı yapmasın.

Soruşturma bütün yönleriyle devam ediyor. Deliller nereye uzanıyorsa hukuk da oraya uzanacaktır.

Adalet yerini bulacak. Milletimizin hakkı korunacak, hukuki sorumluluğu bulunan herkes yargı önünde hesap verecektir.

Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve talimatı nettir!

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Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek fon soruşturması
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