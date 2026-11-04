Şiddetli yağış kenti esir aldı! Yollar göle döndü, arabalar arızalandı

Hatay'da sabah saatlerinde itibaren başlayan yağış, zaman zaman etkisini hissettirmeye devam ediyor. Aralıklarla etkili olan yağış farklı bölgelerde yolları göle çevirdi.

YOLLAR KAPANDI

Merkez Antakya ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanan bazı caddelerde polis ve belediye ekipleri önlem aldı.

Su birikintileri nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Arsuz-İskenderun kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi.

EVLER, İŞ YERLERİ, TARLALAR...

Arsuz ilçesi Karahüseyinli, Karaağaç ve Cumhuriyet mahallelerinde bazı evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

## MAHSUR KALANLAR OLDU

Etkili olan yağışla birlikte sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çektiler. Araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

İskenderun Numune Mahallesi'nde su birikintisinde arızalanan bir otomobil, 2 kişi tarafından itilerek sudan çıkarıldı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.