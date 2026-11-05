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Şanlıurfa'da vahşet! Para vermeyince annesi ve kardeşini katletti...

Şanlıurfa'da para isteğine olumsuz cevep veren 43 yaşındaki annesi ve 23 yaşındaki ablasını pompalı tüfekle katleden cani Hüseyin Demircan tutuklandı. Korkunç olayda anne Huriye Çiçekli ile kızı Zeynep Demircan hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da vahşet! Para vermeyince annesi ve kardeşini katletti...

Dehşet veren olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesi'nde tek katlı bir evde meydana geldi. Tarım işçisi oldukları belirtilen ailenin oğlu Hüseyin Demircan, babasıyla dini nikahla yaşayan annesi Huriye Çiçekli'den para istedi. Eşi Ahmet Demircan’ın hastanede tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyaçları olabileceğini belirten Huriye Çiçekli olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Daha önceden suç kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen Hüseyin D., tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfekle ailesine ateş açtı.

Şanlıurfa da vahşet! Para vermeyince annesi ve kardeşini katletti... 1

MELİKE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saçmaların isabet ettiği anne Huriye Çiçekli ile kız kardeşleri Melikenur ve Zeynep Demircan yere yığılırken, şüpheli tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı. İhbar üzerine eve ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Zeynep Demircan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Huriye Çiçekli de kurtarılamadı. Ayağından yaralanan 11 yaşındaki Melikenur Demircan'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfa da vahşet! Para vermeyince annesi ve kardeşini katletti... 2

ARKADAŞIYLA BİRLİKTE TUTUKLANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Hüseyin Demircan’ı, saklandığı adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şüphelinin saklanmasına yardım ettiği belirlenen arkadaşı A.Ç. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen Hüseyin Demircan ile arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa da vahşet! Para vermeyince annesi ve kardeşini katletti... 3

ANNE-KIZ TOĞRAĞA VERİLDİ

Diğer yandan 6 çocuk annesi Huriye Çiçekli ile kızı Zeynep Demircan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Şanlıurfa da vahşet! Para vermeyince annesi ve kardeşini katletti... 4

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa da vahşet! Para vermeyince annesi ve kardeşini katletti... 5

Kaynak: DHA

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