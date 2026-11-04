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Balıkesir'de şüpheli ölüm! Sokak ortasında cansız bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sokak ortasında hareketsiz hâlde bulunan M.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Boğazında kesici alet yarası tespit edilen şahsın ölümüne ilişkin başlatılan incelemede, kendisini yaraladıktan sonra merdivenden düştüğü bilgisine ulaşıldı.

Balıkesir'de şüpheli ölüm! Sokak ortasında cansız bulundu

Olay, Edremit ilçesine bağlı Camivasat Mahallesi 5011 Sokak'ta meydana geldi. M.S.'nin boğazında kesici alet yarasıyla yerde yattığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede M.S.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

DAHA ÖNCE 6 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Yürütülen çalışmalarda, tek başına yaşadığı öğrenilen M.S.'nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve daha önce 6 kez intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

M.S.'nin kendisini kesici aletle boğazından yaraladıktan sonra 4 basamaklı merdivenden düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

M.S.'nin yaşamına son vermek amacıyla hareket etmiş olabileceği değerlendirilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma ve adli sürecin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir ölüm
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