Balıkesir'de şüpheli ölüm! Sokak ortasında cansız bulundu

Olay, Edremit ilçesine bağlı Camivasat Mahallesi 5011 Sokak'ta meydana geldi. M.S.'nin boğazında kesici alet yarasıyla yerde yattığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı incelemede M.S.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yürütülen çalışmalarda, tek başına yaşadığı öğrenilen M.S.'nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve daha önce 6 kez intihar girişiminde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
M.S.'nin kendisini kesici aletle boğazından yaraladıktan sonra 4 basamaklı merdivenden düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
M.S.'nin yaşamına son vermek amacıyla hareket etmiş olabileceği değerlendirilirken, olayın kesin nedeninin belirlenmesine yönelik soruşturma ve adli sürecin sürdüğü bildirildi.