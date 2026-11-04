Philips Hue Go Akıllı Masa Lambası'nda fiyat avantajı başladı

İster çalışma masasında ister bahçedeki keyifli bir akşam yemeğinde, ışığını gittiği her yere yanında götürmek isteyenlerin kaçırmaması gereken harika bir fırsat var. Şarj edilebilir kablosuz yapısı ve 16 milyon renk seçeneğiyle öne çıkan Philips Hue Go taşınabilir masa lambasının fiyatı bütçenizi rahatlatacak bir indirime sahip. Yaşam alanlarınıza anında renk ve stil katmak istiyorsanız bu cazip kampanyayı değerlendirebilirsiniz.

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Philips Hue GO V2 Taşınabilir Akıllı Led Masa Lambası

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok kullanışlı. Hem parlaklığı ile okuma lambası, loş formuyla da gece lambası olarak performansı süper. Vakitlice tereddüt etmiştim almak için ancak pişman etmedi."

"Ürünü alalı neredeyse bir sene oldu, çok güzel. Parasını hak eden bir ürün. Telefon uygulamasında neredeyse sınırsız seçenek var. Favorim mum efekti ve şömine."

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Bu içerik 4 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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