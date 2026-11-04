İlkokul öğretmeniydi, yapıştırıcı satarak milyarder oldu!

Çin'de ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra iş dünyasına adım atan Michael Mai, 2000 yılında Crown New Materials Technology şirketini kurdu. Yapıştırıcı ve bağlayıcı malzemeler üreten şirketin Shenzhen Borsası'nda halka arz edilmesi, Mai'nin servetinde büyük bir artış yaşanmasını sağladı.

TESLA VE APPLE'A ÜRÜN TEDARİK EDİYOR

Tesla ve Apple gibi dünyaca ünlü şirketlere ürün sağlayan Crown New Materials Technology, borsadaki ilk işlem gününde yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Salı günü hisse başına 16,98 yuan (2,55 dolar) fiyatla halka arz edilen şirketin hisseleri, gün içerisinde yüzde 787 değer kazanarak 150,58 yuana (22,57 dolar) kadar yükseldi.

Hisselerdeki bu yükseliş, şirketin kurucusu Michael Mai'yi milyarderler arasına taşıdı.

SERVETİ 125 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Forbes'un haberine göre, Avustralya vatandaşı olan ve Hong Kong'da daimi ikamet hakkına sahip Michael Mai'nin şirketteki hisselerinden elde ettiği servetin yaklaşık 2,5 milyar dolara (125 milyar 56 milyon TL) ulaştığı hesaplanıyor.

Mai'nin milyarder olmasıyla birlikte ailesinden bir isim daha dünyanın en zenginleri arasına girdi.

Şirketin başkan yardımcısı olarak görev yapan 64 yaşındaki kız kardeşi Mai Huixia'nın da hisselerinin değer kazanmasıyla yaklaşık 2 milyar dolarlık servete ulaştığı tahmin ediliyor.

5 ÜRETİM TESİSİYLE FAALİYET GÖSTERİYOR

Merkezi Çin'in güneyindeki Zhongshan kentinde bulunan Crown New Materials Technology, üretim faaliyetlerini farklı ülkelerde sürdürüyor.

Şirketin Çin'de dört, Vietnam'da ise bir olmak üzere toplam beş üretim tesisi bulunuyor.

Üretilen yapıştırıcı ve bağlayıcı malzemeler, otomobillerin tavanlarından akıllı telefonlarda kullanılan yarı iletkenlere kadar birçok farklı alanda parçaların birleştirilmesinde kullanılıyor.

İLK GÜN REKOR YÜKSELİŞ, ERTESİ GÜN SERT DÜŞÜŞ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, şirket hisselerinin halka arzın ilk gününde kaydettiği yükseliş uzun sürmedi. Salı günü 150,58 yuana kadar çıkan hisse fiyatı, çarşamba sabahı yaklaşık 77 yuana (12 dolar) geriledi.

Yaşanan sert değer kaybının ardından şirket yönetimi yatırımcılara uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, piyasalardaki gelişmelerin yakından izlenmesi ve yatırım kararlarının dikkatli şekilde verilmesi istendi. Öte yandan Çin hisse senedi piyasalarında son aylarda yaşanan dalgalanmalar da dikkat çekiyor.

Ekonomiye ilişkin endişeler ve yapay zekâ sektöründe oluşabilecek balon tartışmaları, borsalar üzerindeki baskıyı artırdı.

Ülkenin önde gelen borsa endeksleri, haziran ayında ulaştıkları zirve seviyelerinden bu yana yüzde 20'den fazla değer kaybederek ayı piyasasına girdi.

Bloomberg verilerine göre, Pekin yönetimi piyasaları desteklemek amacıyla iki hafta önce borsa yatırım fonlarına 19 milyar dolar kaynak aktardı.

Bir dönem ilkokul öğretmenliği yapan Michael Mai, kurduğu şirketin halka arzıyla milyarderler arasına girerken hisselerde ertesi gün yaşanan sert düşüş, piyasalardaki dalgalanmayı bir kez daha gözler önüne serdi.