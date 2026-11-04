Sadece 7 dakika sürüyor: Kalp krizi ve felç riskini ortaya çıkarıyor!

The Health Suite'te görev yapan aile hekimi Dr. Asiya Maula, kalp ve damar hastalıkları riskinin belirlenmesinde kolesterol kontrolünün önemine dikkat çekti.

İngiltere'deki bazı eczanelerde yapılan parmak ucundan kan alma testi, 7 dakikadan kısa sürede kolesterol seviyelerini ölçebiliyor. Test sayesinde yüksek kolesterolü bulunan kişiler tespit edilerek kalp krizi ve felç riski açısından değerlendirilebiliyor.

Dr. Maula, kolesterolün kalp ve damar sağlığını değerlendirmek için önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını belirtti. Uzman isim, tansiyon, aile öyküsü, yaşam tarzı ve diğer sağlık sorunlarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

HER 5 KİŞİDEN 1'İNDE YÜKSEK RİSK TESPİT EDİLDİ

Barts Health NHS Trust tarafından yürütülen bir araştırmada, Ocak 2025 ile Şubat 2026 arasında 1200'den fazla kişiye test uygulandı.

Araştırmada değerlendirilen kişilerin yaklaşık 5'te 1'inin önümüzdeki 10 yıl içinde kalp krizi veya felç geçirme riskinin yüksek olduğu ortaya çıktı.

İngiliz Kalp Vakfı verilerine göre ise İngiltere'de her yıl yaklaşık 170 bin kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu sayı günde ortalama 460 ölüme karşılık geliyor.

YÜKSEK KOLESTEROL BELİRTİ VERMEDEN İLERLİYOR

Yüksek kolesterolün en önemli özelliklerinden biri, uzun süre herhangi bir belirtiye neden olmadan ilerleyebilmesi. Bu nedenle yüksek kolesterol, uzmanlar tarafından sessiz risk faktörlerinden biri olarak tanımlanıyor.

Dr. Maula, aynı kolesterol seviyesine sahip iki kişinin kalp ve damar hastalıkları açısından farklı riskler taşıyabileceğini belirtti.

Beslenme ve yaşam tarzının kolesterol seviyelerini etkileyebildiğini söyleyen uzman, genetik faktörlerin ve bazı hastalıkların da rol oynayabileceğini ifade etti. Ailesel hiperkolesterolemi gibi kalıtsal rahatsızlıklar, kolesterolün çok yüksek seviyelere çıkmasına neden olabiliyor.

YÜKSEK KOLESTEROL TESPİT EDİLİRSE NE YAPILMALI?

Test sonucunda kolesterol seviyesinin yüksek çıkması durumunda eczacılar kişilere bilgi verebiliyor. Gerekli görüldüğünde daha ayrıntılı tetkik ve tedavi için aile hekimine yönlendirme yapılabiliyor.

Uzmanlar, bazı kişilerin beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle kolesterol seviyelerini kontrol altına alabileceğini, bazılarının ise ilaç tedavisine ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor.