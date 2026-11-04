Fatma Betül Sayan Kaya, eşi ve İbrahim Ömer Gönül... FONCULAR ifadeye çağrıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan “Fon Soruşturması” kapsamında; Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül’ün yarın saat 11:00 de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere emniyet kanalıyla Cumhuriyet Başsavcılığına çağırıldıkları öğrenildi.

FATMA BETÜL SAYA KAYA VE EŞİNDEN BÜYÜK VURGUN

Kaya ve eşinin büyük fon vurgunundan önce bilgi sahibi olup bu sayede yaklaşık 2 milyar TL kazanç elde ettiği ortaya çıkmıştı! Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'deki görevlerinden istifa etmişti. Fatma Betül Sayan Kaya'nın 163 milyon TL'yi Özata Denizcilik hissesine yatırdığı ve 2.1 milyar TL kazandığı belirlendi.

7 EKİM'DE DE İFADE VERMİŞLERDİ

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya 7 Ekim'de fon soruşturması kapsamında ifade vererek hisse alımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını ve kendilerine özel bilgi verilmediğini savundu. İkisi de yatırımlarından elde ettikleri kazanç olarak görünen tutarları daha sonra TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini beyan etmişlerdi.

ESKİ BAKANIN OĞLU DA İFADEYE ÇAĞRILDI

SPK Eski Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılanlar arasında! İbrahim Ömer Gönül, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün de oğlu.