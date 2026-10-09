AK Partili isimden Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması! "Asla dava arkadaşımız olamaz"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NTV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kadir, günlerdir gündemde olan fon soruşturmasıyla ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında da konuşan Kadir, "25 sene boyunca bu tür ahlaken değerlerimizden uzaklaşan kim varsa yolumuza biz anında mesafe koyan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımız bize bunu hem öğretti hem de talimatlandırdı." ifadelerinde bulundu.

"FON ŞEYTANLARIYLA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları ve ilk incelemelere göre 141 gerçek kişi ile 73 şirketin rekor kazanç sağladığı, fonlardan 100 milyon üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik bir liste olduğu ve 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira gelir elde edildiğine dair tespitlerin hatırlatılması üzerine İnan, hukuki sürecin kararlılıkla işlediğine dikkat çekti. Saat 15.00 itibarıyla Meclis'e sunulan 9 maddelik yasa teklifinin önemine vurgu yapan İnan, "Zaten burada belirli bir miktarın üzerinde kazanıp çıkan 150'ye yakın insan olduğu söyleniyor, bunların 80'i zaten tutuklandı. Tamamının mal varlığına el konuldu, yargı büyük bir kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor ve büyük bir hızla yoluna devam ediyor." diye konuştu.

Bürokrasideki ihmallerin de üzerine gidileceğini belirten İnan, şunları kaydetti: "Burada bürokraside görevini kim kötüye kullanmışsa, buradaki bu duruma kim göz yumduysa bunlardan da teker teker zaten hesap soracağız ve sonuna kadar da gideceğiz. Burada bu meselede ihmali olan ve art niyeti olan kim varsa mutlaka yargı önünde de hesap verecek. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında müstesna bir ekip kuruldu. Kapsamlı bir iktisadi kurul oluştu. Biz AK Parti olarak fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz ve bu mücadeleyi her alanda götürüyoruz."

"YANLIŞ YAPAN KİM OLURSA OLSUN PARTİMİZ İÇERİSİNDE ASLA BARINAMAZ"

Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den ihracıyla ilgili süreci değerlendiren İnan, partinin 25 yıllık ahlaki duruşuna işaret ederek, "Sadece söz konusu isimle ilgili bizim bir durumumuz yok. 25 sene boyunca bu tür ahlaken değerlerimizden uzaklaşan kim varsa yolumuza biz anında mesafe koyan bir partiyiz. Cumhurbaşkanımız bize bunu hem öğretti hem de talimatlandırdı. Yıllarca biz bu terbiye ile büyüdük. Yani bu konuda çok hızlı ve kararlı bir süreç olan bir siyasi hareketiz." dedi.

AK Parti'nin millete hizmet etmenin en temiz adresi olduğunu vurgulayan İnan, "Biz bu konuda açıkçası kararımız net. Bu konuda yanlış yapan kim olursa olsun partimiz içerisinde asla barınamaz ve dava arkadaşımız asla olamaz. Biz kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, mahalle başkanlarımızla, milletvekillerimizle çok büyük bir gayretin içerisindeyiz. 2028 hedefimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek gibi bir büyük kararlılığımız var." ifadelerini kullandı.