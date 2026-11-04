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ABD seçimlerine AK Parti'den ilk yorum: "Cumhurbaşkanımızı Amerikalılar seçmiyor Kayseri, Rize, Hatay yani Anadolu seçiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda dikkat çeken mesajlar verdi. ABD seçimleri üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan değerlendirmelere sert tepki gösteren Yayman, "Trump kaybetti, Erdoğan kaybetti demek cahilliktir" ifadelerini kullandı.

ABD seçimlerine AK Parti'den ilk yorum: "Cumhurbaşkanımızı Amerikalılar seçmiyor Kayseri, Rize, Hatay yani Anadolu seçiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD seçimlerinin Türkiye siyasetine etkisine yönelik yorumları eleştiren Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi gücünü Anadolu'dan aldığını vurguladı. Muhalefete adaylık çağrısında bulunan Yayman, yolsuzluk iddiaları konusunda ise parti ayrımı gözetmeksizin gereğinin yapılması gerektiğini söyledi.

"TRUMP KAYBETTİ, ERDOĞAN KAYBETTİ DEMEK CAHİLLİKTİR"

ABD'deki seçim sonuçlarının ardından Türkiye'de yapılan siyasi değerlendirmelere tepki gösteren Yayman, Türkiye'nin artık küresel ölçekte söz sahibi bir güç olduğunu ifade etti.

"Trump kaybetti, AK Parti'nin işi zora girdi" şeklindeki yorumları eleştiren Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de maalesef bilgi sahibi olmadan yorum sahibi olan bir kitle var.
Cumhurbaşkanımızı Amerikalılar, Fransızlar ya da İngilizler seçmiyor; Kayseri seçiyor, Rize seçiyor, Trabzon, Hatay seçiyor. Yani Anadolu seçiyor. Biz bugüne kadar birçok lider gördük; zaman ve mekan değişti, herkes gitti ama kalan Cumhurbaşkanımız oldu."

ABD seçimlerine AK Parti den ilk yorum: "Cumhurbaşkanımızı Amerikalılar seçmiyor Kayseri, Rize, Hatay yani Anadolu seçiyor" 1

ÖZGÜR ÖZEL'E HODRİ MEYDAN! "ÇIKSIN ADAY OLSUN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Yayman, Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Yayman, Özel'e şu sözlerle meydan okudu:

"Kendine çok güveniyorsa hodri meydan çıksın aday olsun. Ak saç kara saç belli olsun. Sürekli Facebook konuşmasıyla siyaset yapılmıyor. Siyaset milletle, sokakta yapılıyor. Sayın Özgür Özel çok güveniyorsa hodri meydan çıksın Cumhurbaşkanlığına aday olsun."

SERT MESAJ: "HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ"

Belediyelerle ilgili fon soruşturmaları ve usulsüzlük iddialarına da değinen Yayman, AK Parti'nin yolsuzluk konusundaki tutumunun net olduğunu belirtti.

Parti ayrımı yapılmaksızın usulsüzlüklerin üzerine gidilmesi gerektiğini savunan Yayman, şu açıklamayı yaptı:

"Fon soruşturması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizim de tavrımız tamamen nettir. Altını çizerek söylüyorum: Haramla helali birbirine karıştıranlarla, mala dokunanlarla biz asla yol yürümeyiz! Şunu herkes bilsin ki hırsızın partisi olmaz; milletin parasına el uzatanın partisi olmaz."

"AK PARTİLİ OLSUN FARK ETMEZ, GEREĞİ YAPILIR"

Yolsuzluk iddialarında adı geçen kişilerin siyasi kimliğinin önemli olmadığını dile getiren Yayman, AK Parti'nin kendi mensupları hakkında da gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini savundu.

Yayman, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu usulsüzlüğü yapan ister CHP'li, ister başka partili, isterse AK Parti'li olsun fark etmez; AK Parti geçmişte de bugün de kendi içinde bile olsa gereğini anında yapmıştır, yine yapar. Elinde bilgi, belge, dosya olan varsa savcıya gitsin; hatta bize gelsin, o kişiyle beraber savcıya gitmeye hazırım."

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Yayman trump
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