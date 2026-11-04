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Eski milli güreşçi ile eşi, toprağa verildi... Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden eski milli güreşçi Burak Ünal (30) ile eşi Firdevs Ünal (26), toprağa verildi. Öte yandan kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Eski milli güreşçi ile eşi, toprağa verildi... Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, dün sabah saatlerinde Sungurlu-Boğazkale kara yolu Evci köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Burak Ünal yönetimindeki otomobil ile M.Ö. idaresindeki TIR çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal hayatını kaybetti.

Eski milli güreşçi ile eşi, toprağa verildi... Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 1

TOPRAĞA VERİLDİLER

Sungurlu Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan çiftin cenazeleri, Hıdırlık Camisi’ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Burak ve Firdevs Ünal, Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de katıldı.

Eski milli güreşçi ile eşi, toprağa verildi... Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 2

Eski milli güreşçi Burak Ünal’ın Boğazkale Devlet Hastanesi’nde, eşi Firdevs Ünal’ın ise Sungurlu Belediyesi’nde çalıştığı öğrenildi.

Eski milli güreşçi ile eşi, toprağa verildi... Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 3

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Eski milli güreşçi ile eşi, toprağa verildi... Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı 4


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum milli güreşçi
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