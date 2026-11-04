Trump'ın hezimeti için ABD basınından olay yorum: Mavi dalga değil, tsunami!

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD'deki ara seçimler sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Demokratlar hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı sonuçlarla birlikte Washington'da yeni bir dönemin de kapıları açılmış oldu.

Seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğunu kaybetmesi, Trump yönetiminin özellikle ekonomi, göçmenlik ve dış politika alanlarındaki uygulamalarına yönelik seçmen memnuniyetsizliğinin net bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Demokratların Kongre'nin kontrolünü ele geçirmesi Trump'ın başkanlık yetkilerini ortadan kaldırmasa da tüm yasama ve bütçe düzenlemelerinde Beyaz Saray'ın daha güçlü bir Kongre denetimiyle karşılaşması anlamına geliyor.

ABD MEDYASINDA DİKKAT ÇEKEN BAŞLIK

Tüm dünya seçim sonuçlarını konuşurken, ABD medyasından ise dikkat çeken bir çıkış gündem oldu. Demokratların rengine vurgu yapılarak ortaya konulan 'mavi dalga' söylemine itiraz eden New York Post yazarı Michael Goodwin, yaşanan hezimetin çok daha büyük bir boyutta olduğunu ortaya koydu.

"MAVİ DALGA DEĞİL MAVİ TSUNAMİ"

'Mavi tsunami' çıkışını ortaya atan Goodwin, "Sonuçları sadece bir "mavi dalga" olarak adlandırmak, etkisinin gücünü ve büyüklüğünü tam olarak yansıtmaz. Bu, Cumhuriyetçi iktidar yapısını neredeyse tamamen yerle bir eden bir mavi tsunamiydi.

"MEMNUNİYETSİZLİĞİN NE KADAR DERİN OLDUĞUNU ORTAYA KOYUYOR"

Bunu sürpriz diye nitelendirmeyin. Son haftalardaki anketlerin adil bir şekilde okunması, Başkan Trump ve Cumhuriyetçi Kongre'ye karşı kamuoyundaki memnuniyetsizliğin ne kadar derin olduğunu açıkça ortaya koyuyor" ifadelerine yer verdi.

OBAMA'NIN YENİLGİSİ HATIRLATILDI

2014 seçimlerinde Barack Obama'nın da benzer bir durumu yaşadığını hatırlatan Goodwin, "Obama, mesajın tam anlamını kavrayamadı ve davranışlarını buna göre değiştirmedi. Bu nedenle, ikinci ara seçimdeki ağır yenilgisi başkanlığının fiilen sonunu getirdi ve Trump'ın 2016'daki Beyaz Saray zaferinin yolunu açtı." dedi.

Goodwin, Trump adına benzer bir sonun yaşanmaması için yıpranmış Beyaz Saray için yeni bir meydan okumanın başladığını iddia etti.