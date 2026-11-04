Karaköy göle döndü! Turistler birbirlerini taşıyarak karşıya geçti

İstanbul genelinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağıştan etkilenen noktalardan biri de Beyoğlu'na bağlı Karaköy oldu. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı.

TURİSTLER DE ZOR ANLAR YAŞADI

Karaköy'de suyla kaplanan yolun karşısına geçmeye çalışan turistlerin bulduğu çözüm dikkat çekti.

Bazı vatandaşlar su birikintilerinin üzerinden atlayarak ilerlemeye çalışırken, turistlerden biri yanındaki kadını kucağına alarak karşıya taşıdı.

Arkadaşının kucağında yolun karşısına geçen kadın ise yaşananları gülerek cep telefonuyla kaydetti. Aynı noktadan geçmeye çalışan başka bir kadın turistin de arkadaşını sırtına alarak su birikintisini aşmaya çalıştığı görüldü.

Turistlerin yağmur sularıyla kaplanan yoldan geçme çabası çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Öte yandan şiddetli yağışın ardından su birikintilerinin oluştuğu Karaköy, dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde yolların büyük bölümünün yağmur sularıyla kaplandığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır