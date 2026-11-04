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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

İstanbul’da aralıklarla etkili olan yağışın da etkisiyle iş çıkış saatinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik, durma noktasına geldi. Yüzde 89’a ulaşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

İstanbul’da aralıklarla devam eden yağış, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kentin önemli aktarma noktalarından Cevizlibağ ve Yenibosna E-5 Karayolunda trafik durma noktasına geldi.

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı 1

İSTANBUL'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yağmura yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle yürürken, bazı vatandaşlar ise duraklara sığındı. Toplu taşıma araçlarına binmek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında yoğunluk 18.00 itibariyle yüzde 89’a ulaştı. Durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik yoğunluk
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