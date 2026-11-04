İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

İstanbul’da aralıklarla devam eden yağış, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kentin önemli aktarma noktalarından Cevizlibağ ve Yenibosna E-5 Karayolunda trafik durma noktasına geldi.

İSTANBUL'DA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yağmura yakalanan vatandaşlar şemsiyeleriyle yürürken, bazı vatandaşlar ise duraklara sığındı. Toplu taşıma araçlarına binmek isteyen vatandaşlar ise uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında yoğunluk 18.00 itibariyle yüzde 89’a ulaştı. Durma noktasına gelen trafik havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır