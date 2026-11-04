Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Sanayi Mahallesi 1420. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 71 ADR 903 plakalı motosiklet ile M.B. yönetimindeki 06 NK 2178 plakalı otomobil çarpıştı.

KIRIKKALE'DEKİ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Y.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan iki yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır