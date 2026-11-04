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Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Sanayi Mahallesi 1420. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 71 ADR 903 plakalı motosiklet ile M.B. yönetimindeki 06 NK 2178 plakalı otomobil çarpıştı.

Kırıkkale de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı 1

KIRIKKALE'DEKİ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü Y.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan S.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı 2

Tedavi altına alınan iki yaralının da genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale kaza
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